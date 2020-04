Koning Krat is geliefd onder het volk! Ipsos: Koning heeft meerwaarde in tijden van crisis

Uit de jaarlijkse Koningsdagenquéte van onderzoeksbureau Ipsos blijkt dat het vertrouwen in de koning alleen is maar gegroeid sinds de uitbraak van het virus. Men is massaal meer fan geworden van ons koningshuis, jammer dat men zich uitgerekend tijdens ineens bekeerd tot het orangisme. De speech van onze koning was nou niet bepaald denderend..





Uit de enquête blijkt dat koning Willem zijn hoogste rapportcijfer ooit heeft gekregen. Nog niet eerder was onze Willem zo geliefd bij zijn gepeupel. Ruim driekwart van de mensen schijnt vertrouwen te hebben in onze koning. Ik vraag me stiekem af of deze mensen zich ook bewust zijn van het feit dat ons koningshuis niet meer is dan een grote poppenkast dat ons klauwen vol met belastinggeld kost.

De steun voor het koningshuis is dit jaar alleen maar toegenomen, door de coronacrisis zijn mensen steeds meer gaan inzien dat ze toch wel iets voor ons koningshuis. Wellicht dat men zoekt naar stabiliteit in deze onzekere tijden, dit kan ook verklaren waarom Rutte meer populariteit geniet dan ooit.

Deze editie van Koningsdag/Woningsdag kan de koning in zijn stak steken. Nog niet eerder kon hij rekenen op zoveel steun van het volk.