KPMG test 6 van de 7 corona-apps, conclusie: ‘slecht beveiligd, slecht geprogrammeerd en niet inzichtelijk’

Eerder berichtten we al dat één van die zeven corona-apps een datalek had veroorzaakt. Daar keken we ook niet eens van op, want we zagen het aankomen. Maar nu blijken zes van de zeven apps praktisch zo lek als een mand!

KPMG heeft, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek gedaan naar de veiligheid en betrouwbaarheid van de corona-apps. De conclusies zijn vernietigend:

Één app-leverancier reageerde niet en werd dus niet in het onderzoek meegenomen. Maar als die andere zes enige indicatie zijn, dan kun je er geld op inzetten dat nummer zeven ook bagger is. Sommige lijken in alle haast in elkaar te zijn gezet en andere zijn ‘gewoon lek van zichzelf’. Maar in alle gevallen lijkt het te gaan om kwalijke, zeer makkelijk uit te buiten kwetsbaarheden, met eenvoudig te omzeilen beveiligingen. Het is verbazingwekkend hoe deze apps überhaupt in de ‘top-7’ zijn beland!

Dit toont niet alleen de onkunde van de overheid als het gaat om ICT, maar ook onze flinterdunne ‘kenniseconomie’ als men aan durft te komen met zulke producten. Schijnbaar bestaan er al werkende apps die tot nu toe wél veilig lijken te zijn en precies aan de voorwaarden voldoen. Kies nou toch gewoon zoiets, want hoe langer dit duurt, hoe meer fouten er boven water zullen komen. En dat komt het broodnodige vertrouwen in die app niet ten goede.