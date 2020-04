Pas op met corona-apps: ‘Persoonsgegevens van bijna 200 mensen liggen op straat!’

Er werd al voor gewaarschuwd, maar de in allerijl ontworpen corona-apps zijn alles behalve betrouwbaar. Nu al blijkt een van de 7 door de overheid goedgekeurde apps zo lek als een mandje. De persoonsgegevens van bijna 200 mensen liggen nu op straat.

Een van de 7 officiële corona-apps die dit weekend blijkt zo lek als een mandje te zijn. RTL Nieuws onthulde dat via de broncode van de app Covid19 Alert, die nog geen 24 uur geleden online werd gezet, bijna 200 namen, e-mailadressen en wachtwoorden van personen te achterhalen is.

Inmiddels heeft de ontwikkelaar van de app een deel van de bewuste broncode offline gehaald, maar het kwaad lijkt al geschiet. Volgens techexperts zijn de gelekte persoonsgegevens nog steeds met enige speurwerk terug te vinden.

App-ontwikkelaar Immotef heeft in alle haast van het ontwikkelen van de app per ongeluk een database van een andere app gebruikt. En zoals wel vaker blijkt nu dus: ‘Haastige spoed is zelden goed’. Want bijna 200 mensen moeten zich nu realiseren dat veel van hun persoonsgegevens nu op straat ligt.

“Wij hebben de code zo snel mogelijk openbaar gemaakt”, zegt een woordvoerder van Covid 19 Alert tegenover RTL Nieuws. “In dat proces hebben we per ongeluk deze data online gezet.” Het datalek wordt gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.