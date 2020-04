MH17 update! Bellingcat: ‘Russische generaal betrokken bij plaatsing Buk-raket’

Onderzoekscollectief Bellingcat komt met bijzonder nieuws: ze menen dat ze een Russische generaal hebben geïdentificeerd die betrokken is geweest bij de plaatsing van een lanceerinstallatie van de Buk-raket. Mocht dit nieuws later worden geverifieerd door het JIT team dan wordt de aanklacht tegen Rusland nog groter. Dit zou mogelijk betekenen dat er inderdaad Kremlin personen betrokken waren bij de plaatsing van de Buk-raket.





Het zou gaan om generaal Andrej Boerlaka, een prominent figuur binnen de FSB – de Russische geheime dienst. Bellingcat heeft op beelden kunnen verifiëren dat de generaal betrokken zou zijn geweest bij de plaatsing van de lanceerinstallatie van de Buk-raket die uiteindelijk MH17 heeft neergehaald.

Het JIT had al eerder de vraag gesteld dat zij de identiteit van de generaal willen achterhalen, de prangende vraag van het JIT is nu mogelijk beantwoord door de onderzoekers van Bellingcat.

Boerlaka was als generaal verantwoordelijk voor het toezicht van het transport van wapens vanuit Rusland naar oost-Oekraïense rebellengroepen. Doordat hij deze functie had toegewezen, zou hij ook verantwoordelijk zijn geweest voor de transport van de Buk-installatie meent Bellingcat.

Nu is het aan het JIT om te alle feiten te wikken en wegen. Uiteindelijk zal het JIT de beslissing maken of zij het onderzoek van Bellingcat als waarheidsgetrouw zien, tot die tijd blijft het bij een gerucht. Maar mocht dit waar zijn, dan zal dit flink wat invloed hebben voor de rechtszaak die in maart is begonnen rondom het MH17 onderzoek.