‘Miljarden staatssteun? Nee, laat KLM gewoon failliet gaan!’

Auteur Frits Bosch voelt helemaal niets voor de miljarden staatssteun die KLM nu krijgt om overeind gehouden te worden. Het is een bedrijf zonder toekomstperspectief, aldus de econoom: “KLM bestaat 100 jaar. Een mooi moment om te zeggen, het is bliksems mooi geweest, maar nu stoppen we ermee.”

Het kabinet wil €2 tot 4 miljard euro aan leningen en bankgaranties verstrekken aan KLM. Minister Wopke Hoekstra van Financiën verwacht dat hij de kapitaalinjectie van de volgens hem voor de Nederlandse samenleving ‘vitale’ vliegtuigmaatschappij via aandeleninkoop kan verrichten. Zijn Franse ambtsgenoor Bruno Le Maire doet 7 miljard ondersteuning. Frankrijk en Nederland geven alleen steun voor de eigen onderdelen van de gezamenlijke onderneming. Hoekstra: “het gaat om Nederlands belastinggeld en we vinden het verstandig dat dat in Nederland bij de Nederlandse entiteit terecht komt. Wij doen alles om KLM te steunen.” Dit doet denken aan Mario Draghi om de euro te steunen: “whatever it takes”. “Whatever it takes” betekent dat je de ratio afschaft en verdergaat op basis van emotie. Dat is bij zakelijke beslissingen altijd af te raden.

Hoekstra wil zicht hebben op “toekomstperspectief bij Air France-KLM met een herstructureringsplan vanwege de hoge kosten. Ik sluit niet uit dat de nu bekendgemaakte miljarden later aangevuld moeten worden.” Als hij dat zegt ga er dan maar wel van uit. Conclusie: dit is een bodemloze put. €2 tot 4 miljard gaande wellicht naar €7 miljard. Dit grenst aan idiotie omdat we in complete onzekerheid verkeren of we er wel iets voor terugkrijgen. Het is dus geen zakelijk verstandige investering. Niet doen dus! Het is buitengewoon zuur voor alle Nederlanders die bij KLM werken, maar het is echt beter dat we hier een punt aan breien en ons deel overdragen, verkopen aan de Fransen. Kexit.

Nog niet zo lang geleden kocht Hoekstra een aandelenpakket via de beurs op een manier waar de Fransen niet bij stonden te juichen. Ze vonden het een soort overval en het had ook wel iets gluiperigs, iets wat je niet doet als je heel goed bent met elkaar. Hij informeerde de Tweede Kamer pas nadat de aankoop gepleegd is. Zo kwam eind februari het nieuws naar buiten dat de Nederlandse staat 14 procent van de aandelen van Air France-KLM had gekocht, voor een bedrag van 744 miljoen euro.Daarmee werd het Nederlandse aandeel in het bedrijf net zo groot als dat van de Franse staat. Het kabinet rechtvaardigde de aankoop omdat op deze manier “het publieke belang van KLM en Schiphol gewaarborgd kan worden”. Je moet Wopke niet als beleggingsadviseur nemen, want al voor de corona bleek dit een waanzinnig slechte belegging te zijn. De bodem is helaas onder deze belegging uitgevallen, beste belastingbetaler. Is Hoekstra wel een goed rentmeester voor ons belastinggeld? Ik zet er een vraagteken achter, zoals u ziet.

Er is constant getouwtrek over beleid en over karakters die niet bij elkaar passen, zowel de CEO’s de heren Ben Smith als Pieter Elbers. En dan is er die recente walgelijke salariskwestie van de heren Elbers en Smith! Ze zijn niet van deze wereld en de Raad van Commissarissen evenmin. Wat moet je met twee malloten aan de knuppel van het vliegtuig? Er is constant heibel. En wat hebben wij Nederlanders nog in de melk te brokkelen in deze club? Welk ‘vitaal belang’ heeft KLM voor Nederland? Ik ken al heel lang geen Nederlander meer die met KLM vliegt. Er zijn zoveel andere luchtvervuilers die een betere maaltijd serveren. We hebben er geen goed gevoel meer bij. Air France-KLM zegt ons heel weinig meer. Welke symbool werking heeft Air France-KLM nog voor ons? Nihil naar mijn smaak. Integendeel er zijn te veel zaken die ons met weerzin vervullen. En dan voor deze miljarden die nu zomaar over tafel vliegen.

Welk toekomstperspectief heeft Air France-KLM? Abominabel! Deze combinatie kon voor de coronacrisis al niet zonder staatssteun en nu al helemaal niet. De luchtvaartsector gaat het buitengewoon moeilijk krijgen. Ik verwacht dat van al die vliegtuigen die nu op de startbaan stilstaan er vele werkloos blijven. Een anderhalve meter in een vliegtuig is niet c.q. zeer moeilijk te doen. Mensen zullen minder vliegen, angstiger voor virussen, milieubewuster, internet etcetera.

Dan de kosten die hiermee gemoeid zijn: €2 tot 4 miljard, maar natuurlijk nog veel meer. Het zou de Nederlandse belastingbetaler zomaar 7 miljard euro kunnen kosten voor een club waar we amper nog gevoel bij hebben en waar we weinig meer over te zeggen hebben. Wil de Nederlandse belastingbetaler dat eigenlijk wel?! Voor Nederlandse pensionado’s die ik goed ken, weet ik het antwoord al. Neen! Whatever it takes? Neen!

