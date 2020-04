De VVD denkt dé oplossing te hebben voor fileprobleem: ‘Ook na de coronacrisis gewoon lekker thuiswerken’

Gedurende de coronacrisis hebben veel mensen meer tijd om na te denken en dingen te overpeinzen. Zo ook minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Ze denkt namelijk dé oplossing tegen het fileprobleem te hebben gevonden, door ook na de coronacrisis gewoon lekker vanuit huis te blijven werken.

In WNL op Zondag doet de VVD-politica een oproep om na de coronacrisis de auto zo veel mogelijk links te laten liggen:

“Blijf alsjeblieft permanent zo veel mogelijk thuiswerken.” Een groot deel van het fileleed kan volgens haar al opgelost zijn als er 10 tot 15 procent minder verkeer op de weg is.”

Van Nieuwenhuizen denkt dat veel Nederlanders in de nabije toekomst gemakkelijk vanuit huis kunnen werken. Zo kunnen vergaderingen voortaan best gedaan worden via een videoverbinding, zo meent de minister. Als het aan van Nieuwenhuizen ligt gaan we voortaan ook minder reizen met het openbaar vervoer. “We kunnen het ov niet meer belasten zoals we het altijd hebben gedaan, met al die overvolle perrons en treinen.”

Opmerkelijke uitspraken van een politica die deel uitmaakt van de partij die vroeger nog werd gezien als de partij voor de vrijheid van mobiliteit. Het slaat ook haaks op een oproep van de lokale VVD-fractie in Den Haag die twee dagen geleden juist pleitte voor meer doorstroming van het autoverkeer.