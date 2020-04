Minister Grapperhaus over mensen die er toch op uittrekken: ‘Voor sommige mensen nog moeilijk’

Minister Ferdinand Grapperhaus laat weten “overwegend tevreden” te zijn over hoe de huidige corona-maatregelen in acht worden genomen. Wel plaatst hij een kanttekening: “Ik hoop dat mensen die vandaag in het park geweest zijn, morgen dan thuis blijven, zodat anderen morgen kunnen gaan.”

Ondanks het feit dat -binnen de CDA-wandelgangen- het beleid van Grapperhaus soms in twijfel wordt getrokken, laat de beste man zich graag registeren voor de positievere bühne. Zo was ‘Ferd’ vandaag te gast in het radioprogramma WNL Op Zaterdag. In datzelfde programma sprak Grapperhaus zijn lof uit tegenover de (luisterende) burgers in Nederland:

“Je ziet in het Vondelpark behoorlijk wat mensen, maar iedereen houdt zich, op een enkeling na, wel aan de regels.”

Bij bovenstaande quote bleef het echter niet. Volgens Grapperhaus moeten de hulpdiensten meteen kunnen ingrijpen als mensen de ‘intelligente lockdown’ negeren:

“Mensen die dat niet doen spreken we aan en luisteren dan ook onmiddellijk, dus dat ziet er goed uit. Het is voor mensen wel moeilijk, maar ze luisteren onmiddellijk wanneer je ze aanspreekt.”

In het Vondelpark mee op de fiets met @politie. Druk, iets te druk, maar wel: vrijwel iedereen houdt zich aan de regels. Blijf elkaar de ruimte geven. Ga alleen naar buiten voor een frisse neus. En geef morgen dan weer anderen de kans om even naar het park te gaan! #alleensamen pic.twitter.com/Z6YsBRJjhD — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) April 4, 2020