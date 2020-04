Minister Hugo de Jonge laat zich lekker verwennen door zijn vrouw: ‘Coronacoupe zo geklaard’

In tijden van crisis moeten we er allemaal goed uit blijven zien. Die mening is ook onze minister van Volksgezondheid toegediend. Hugo de Jonge liet zich namelijk knippen door niemand minder dan zijn eigen vrouw.

Nu de kapsalons gesloten zijn volgt De Jonge het advies van zijn eigen overheid. Uit een onlangs verschenen artikel van het Algemeen Dagblad blijkt dat meer mensen opzoek gaan naar creatieve oplossingen om hun kapsel nog een beetje in bedwang te houden. Dat laatste is niet gek nu alle kapsalons tot nader order zijn gesloten.