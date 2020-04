Nieuwe wending in DENK-soap zorgt voor definitief Kamer-schisma! Farid Azarkan roept Öztürk op om op te stappen

De partij DENK heeft drie zetels in de Tweede Kamer, maar er lijken drie kampen te bestaan. Alle drie de Kamerleden beweren dat zij de rust en vrede willen bewaren, maar ondertussen vindt er een grote concurrentiestrijd plaats. Niemand wordt gespaard, en als laatste Kamerlid bemoeit Azarkan zich nu ook met de strijd. Hij wil dat het bestuur de eer aan zichzelf houdt en opstapt.

De partij die altijd roept dat ze alle Nederlanders met elkaar willen ‘verbinden’ blijkt eerder een samenraapsel te zijn van geflipte ego’s die allemaal wel heel graag met de scepter willen zwaaien.

Waar het eerst nog de partij tegen Kuzu was, bleek het uiteindelijk te gaan om een vete tussen Öztürk en Kuzu. Maar nu blijkt ook dat de derde DENK-kompaan zich gaat bemoeien in deze kwestie. Azarkan, die sinds maart van dit jaar weer fractievoorzitter is, ziet de bui natuurlijk al hangen. Hij probeert nog een beetje professionaliteit uit te stralen door een beroep te doen op de ‘verantwoordelijkheid’ van het bestuur.

Maar drie keer raden wie er in het bestuur van de partij zit? Niemand minder dan Öztürk!

En is er nu serieus iemand die gelooft dat Öztürk een stapje terug zal doen?

Natuurlijk niet, hier wordt een ordinaire machtsstrijd uitgevochten. Een machtsstrijd die qua timing uitermate slecht is.