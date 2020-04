Nu persconferentie: Frankrijk kondigt steunpakket van 7 miljard aan voor Air France-KLM

De Franse regering komt met een steunpakket ter waarde van 7 miljard euro voor Air France-KLM. Ministers Hoekstra (Financiën) en Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) lichten dit om 21:00 uur toe bij de NOS.

Frankrijk heeft 0,3 procent meer aandelen in Air France-KLM dan Nederland, die 14 procent heeft. Dit roept natuurlijk vragen op, over of Nederland ook overgaat tot nationaliseren/staatssteun voor het bedrijf! Frankrijk kondigde ook nog eens 5 miljard euro aan voor autofabrikant Renault.

Buiten de politieke druk die Frankrijk hiermee uitoefent op Nederland (wat niet eens bewust hoeft te zijn, maar is het vast wel), roept het ook de vraag op of dat geld allemaal wel goed besteed gaat worden.

We zagen in Nederland al vrij snel dat het geld vrij makkelijk over de balk werd gesmeten. Met hele goeie redenen, want natuurlijk liever te veel dan te weinig, maar dan is het nog wel ‘ons geld’. Frankrijk is één van de landen die het behoorlijk opnam voor Italië, Spanje en Portugal toen de discussie over eurobonds weer oplaaide. En gaf Nederland zelfs een veeg uit de pan, gebracht door president Macron himself.

Nederland moet nu dus heel voorzichtig ‘nee’ zeggen, want het beeld van een kil, gierig en calvinistisch Nederland is al diep bij Zuid-Europeanen ingeprent. En met 7 miljard hier en 5 miljard daar, kan iedereen zien hóe hard het gaat. ‘En daarom hebben we die eurobonds nodig,’ zegt het zuiden dan straks, ‘maar Nederland is niet solidair…’

En als Nederland stellig blijft vasthouden aan die ‘nee’, maar ook niet elke keer als de bad guy wil worden gezien, dan zal er hier en daar wat toegestopt moeten worden. Zoals de gift aan Italië, of wellicht zo dadelijk als een gebaar richting Frankrijk, via steun van KLM.