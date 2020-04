Opnieuw een daling in het aantal doden! RIVM meldt 101 nieuwe doden

Het lijkt de goede kant op te gaan, afgelopen weekend was er al een daling te zien en ook vandaag zien we weer daling van het aantal doden in de afgelopen 24 uur. Wellicht nog te vroeg om hard te juichen, maar dit nieuws voedt wel wat optimisme wat we kunnen gebruiken!

Het RIVM meldt het volgende:

06-04-2020 14:00 uur

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 7.135 (+260)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.867 (+101)

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 18.803 (+952)

Duiding

Vandaag zijn er 260 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn sinds gisteren 101 personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in het ziekenhuis opgenomen of overleden.