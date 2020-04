Overheidsfinanciën diep in het rood, toch 5 miljard euro naar stikstof- en klimaatbeleid

De Nederlandse economie krijgt flinke klappen te verduren. De overheidsfinanciën staan in één klap flink in het rood en de staatsschuld loopt op tot ruim 65 procent, oftewel zo’n 92 miljard euro. Maar CO2-maatregelen, klimaatbeleid en stikstofreductie blijven gewoon hoog op de agenda staan!

Kabinet Rutte trapte voor de samenleving hard op de rem. Maar niet voor het regeringsbeleid, dat gewoon z’n koers blijft varen. Aan de ene kant betekent dit dat er nu niet extra bezuinigd zal gaan worden. Extra geld dat binnenkomt, wordt gebruikt om de staatsschuld mee af te lossen. Op zich prima, maar aan de andere kant blijft men dus wel gewoon de knip trekken voor klimaatinvesteringen…

Deels is het bureaucratie en afspraken/regeltjes (van vlak voor de pandemie) volgen, dat snap ik wel. Maar misschien moet daar tóch nog eens naar gekeken worden dan. Want waarom nu CO2-maatregelen (opgelegd vanwege het Urgenda-vonnis) volgen, als het halve land plat ligt? Die verminderde CO2-uitstoot hebben we zo ook wel te pakken, lijkt me.

En dan een half miljard euro per jaar (voor tien jaar, dus 5 miljard) voor stikstofreductie. Lijkt me inmiddels ook al flink te zijn gereduceerd, dus heeft dat nog wel zin? En dat de hele boel weer opstart (en dus weer uitstoot) na corona begrijp ik ook wel. Maar de kans zit er dik in dat een economische crisis ervoor zorgt dat het weggegooid geld is.

En aangezien we nu al een flinke schuld hebben opgebouwd, kan dat geld mogelijk veel beter ergens anders aan worden besteed. Want bedenk je wel hè, minister Hoekstra moet alleen al voor de maanden maart, april en mei, zo’n 65 miljard euro (uitstel belastingen + noodpakketmaatregelen) lenen om de klappen op te kunnen vangen. Dat is al tweederde van het huidige geschatte begrotingstekort. Als de crisis langer duurt (bijvoorbeeld door een tweede uitbraak) en economisch valt het straks helemaal niet mee (CPB: slechts 1,2 procent krimp) maar juist tegen (CPB: ‘zwartste scenario is 7,3 procent krimp’), dan staat ons nog behoorlijk wat te wachten straks.