Overleg coronabonds lijkt geschrapt – Zuid-Europa blijft nog even schuimbekken om starre houding Nederland

Het telefonische overleg tussen premier Rutte en de zuidelijke premiers (met name Spanje en Italië), gaat hoogstwaarschijnlijk niet meer door, aldus het AD. Onze zuiderburen zullen dus nog even wat langer boos blijven. Het kabinet kreeg namelijk steun van een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer.

Eurobonds, coronabonds en noodfondsen. Ineens staan de kranten er vol mee! In een mum van tijd zijn er grofweg twee kampen ontstaan: zij die euro- en coronabonds als noodzakelijk, wenselijk of solidair zien (of een combinatie van die drie). En zij die huiverig zijn voor dit plan en denken dat het doel niet de middelen heiligt. Er is echter niemand (zover ik heb gekeken) die vindt dat we Zuid-Europa maar moeten laten barsten.

De tegenstanders, die onder andere door D66-leider Rob Jetten morele verwijten naar hun hoofd krijgen, lijken ervan overtuigd dat er een addertje onder het gras zit. En hoe meer ik erover lees, hoe meer ik denk dat ik hem ook heb gezien.

De hele tekst en uitleg kunt u hier vinden, maar dit is de crux: Bij dergelijke -bonds moet de Europese markt als geheel garant staan voor die leningen. We gaan allemaal een enorme economische klap krijgen en anders blijft hij echt niet nog veel langer uit. Door zulke -bonds zouden rijke landen (Nederland, Duitsland en Finland) al meer af gaan dragen dan de zuiderburen. Dat is dus al een eerste en vrij acuut risico.

Het hoofdpunt is echter dit: Als de hele boel straks instort of in lijkt te zullen storten, hoe gaat die gehele markt dan garant kunnen staan? Men moet vertrouwen in die garantie-claim zien te wekken. De enige manier om dat te doen is door controle te krijgen over de markt, of in ieder geval een (deel van een) sector. Met het nemen van maatregelen laat je dan zien dat die markt/sector gezond is of weer gezond wordt gemaakt. Dat kan alleen een EU doen.

Wat je dus met eurobonds krijgt, en vooral bij grote bedragen, is dat iedere crisis met economische gevolgen dan een reden voor de EU kan zijn om in te grijpen. Voor onze eigen bestwil natuurlijk. En deze discussie speelt volgens mij al dik tien jaar. Het lijkt er dus ook een beetje op dat bepaalde EU-gezinden de coronacrisis nu juist aangrijpen om dit erdoor te kunnen drukken. Maar daarbij moet ik wel bekennen dat ik dit hele onderwerp hoogstwaarschijnlijk te plat heb geslagen. Het is toch namelijk best ingewikkeld. Maar goed, mocht het waar zijn en grofweg in de goeie richting zitten: dan hoop ik dus dat Rutte en Hoekstra hun poot stijf blijven houden. En desnoods de veto inzetten, al staat dat in de diplomatieke wereld van dit moment volgens mij gelijk aan een kernbom.