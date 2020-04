Peilingen! VVD profiteert optimaal van ‘sterk optreden Rutte’ tijdens coronacrisis! VVD op 39 zetels

In een nieuwe zetelpeiling van EenVandaag en Ipsos is de VVD de grote winnaar. Half Nederland lijkt te zijn gevallen voor de charmes van Rutte, van weglach-premier tot de ‘sterke leider’ tijdens deze crisis. De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe lang de partij van Rutte nog populair blijft, want de echte klappen van de economische crisis moeten nog komen….





De premier lijkt niks verkeerd te kunnen doen, zo’n driekwart van de respondenten vindt het beleid van Rutte uitstekend. De VVD profiteert – als enige coalitiepartner – enorm veel van de Rutte-mania in Nederland. Ongeacht de naderende economische crisis lijkt de premier niks fout te kunnen doen in de ogen van velen. De VVD staat inmiddels weer op 39 zetels, en daarmee op eenzame hoogte in de virtuele zetelverdeling.

Ondertussen zakken de PVV en het Forum beetje bij beetje steeds meer weg in de virtuele peilingen, veel Nederlanders moesten toch niks hebben van een ‘volledige lockdown’, de vraag is echter of beide partijen weer veel zetels kunnen winnen wanneer blijkt dat het kabinet een matig tot slechte exitstrategie heeft toegepast. Uiteindelijk stemt men namelijk met hun portemonnee, en de economische vooruitzichten zijn alles behalve rooskleurig.

Ondertussen verliest 50Plus enkele zetels omdat zij zo nodig uitgerekend nu een politieke machtsstrijd ondergaan. De vraag is echter of 50Plus meer zetels zal verliezen door het interne gerommel of dat het de kiezers vrij weinig boeit. Want 8 virtuele zetels blijft een prima prestatie van de ouderenpartij.