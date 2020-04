Persconferentie Rutte: ‘basisscholen deels open, maar streep door evenementen tot 1 september’

“Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.” Daarmee kondigt premier Rutte de persconferentie van vandaag aan. Evenementen zijn sowieso nog tot 1 september verboden. En basisscholen gaan slechts deels open. We zijn er dus nog lang niet!

Eerder vandaag werden de nieuwe, uitgelekte maatregelen al op deze site besproken. En ook de beweegredenen voor deze nieuwe maatregelen hebben we onder de loep genomen. Daaruit bleek al dat het kabinet vooral voorzichtig, maar niet meer dan nodig, wil zijn. En door de basisscholen over drie weken weer deels open te doen, wordt dat ook bevestigd.

Allerlei contactberoepen (kappers, horeca) zijn nog steeds gesloten, om dezelfde reden als het evenementenverbod: veel volwassenen dicht op elkaar. Sectoren met ouderen en andere risicogroepen, blijven ook zoveel mogelijk dicht. Kinderen zouden minder besmettelijk zijn (in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij de griep) en basisscholen zijn veel meer lokaal, dus daar is het risico simpelweg kleiner.

En daar moet voor iedere sector naar worden gekeken: ‘hoe beperken we zoveel mogelijk het risico op nieuwe besmettingen’. Mondkapjes, handschoenen en andere hygiënemaatregelen helpen al aanzienlijk, maar zijn slechts één factor. Slechte ventilatie in het bedrijfspand, wanneer er niet vanuit huis gewerkt kan worden, is bijvoorbeeld ook een factor. En zie daar als bedrijf, midden in de crisis, maar eens wat aan te doen!

Zo zie je maar hoe snel het behoorlijk lastig kan worden om voor iedere sector eenduidig beleid te verzinnen. Je ontkomt er dan haast niet aan om bedrijven, die graag weer open willen, meer de vrije hand te geven in de vormgeving van (hun eigen) lokale corona-maatregelen.

Dat is haast onmogelijk, gezien het risico. Veel bedrijven zullen daarom misschien juist meer gestimuleerd moeten worden om out of the box te denken, wat betreft hun gehele organisatie (inclusief bedrijfsproces). Maar zoveel tijd en energie stoppen in zo’n complete overhaul kan alleen als het een aantrekkelijke investering lijkt. Dan moet er financieel gesteund worden én moet het alternatief (niets doen) duurder/erger zijn. Dat kunnen bepalen, of in ieder geval redelijk kunnen inschatten, zou één van de prioriteiten van het kabinet en het bedrijfsleven moeten zijn.