Rabobank verwacht ECONOMISCHE RAVAGE door coronamaatregelen

De overheid heeft een behoorlijk groot steunpakket aangekondigd in een poging om de economie nog iets van overeind te houden. Nou, slecht nieuws: zelfs als het bij de huidige maatregelen blijft zorgt de coronacrisis voor een krimp van 5%. Als het pakket met nogmaals drie maanden verlengd wordt hebben we het zelfs over een krimp van 14%. Met andere woorden, als we de economie niet heel snel aan de gang krijgen gaan we een ravage zien die we decennialang niet hebben meegemaakt — niet sinds de duistere jaren 30 van de vorige eeuw.

Tot die voorspelling komen economen van de Rabobank in een nieuwe analyse die vandaag gepubliceerd wordt. Als het bij het pakket blijft voor de duur zoals nu aangekondigd — voor twee maanden in totaal — komen we dit jaar uit een economische krimp van 5%. Ook zullen er meer faillisementen dan ooit zijn én zal de werkloosheid rap oplopen, van 2,9% nu naar 6,5% volgend jaar. Met name in de horeca, recreatie, logistiek, tuinbouw en industrie zal het effect vreselijk zijn. “Wij verwachten dat in deze sectoren bijna een half miljoen zelfstandigen en ruim een half miljoen werknemers met een (zeer) flexibele arbeidsrelatie hun werk gedeeltelijk of geheel kunnen verliezen,” aldus de Rabobank experts.

Het ergste is, aldus de economen, dat het helemaal niet duidelijk is dat de maatregelen inderdaad bij twee maanden zullen blijven. “„Het herstarten van de economische activiteiten zou wel eens een nieuwe uitbraak kunnen veroorzaken, een risico dat China en Iran nu lopen, en waarvoor delen van Europa binnenkort lijken te gaan kiezen,” aldus de Rabobankers.

Als dat rampscenario uitkomt zal “de economische schade dan buitengewoon ernstig zijn. “Het effect van een mondiale lockdown van drie maanden extra is verwoestend.” Zo zouden we uitkomen op een economische krimp van maar liefst 14%. Dat is in moderne tijden ongekend. De crisis van 2008 is daar absoluut niets bij.

Het onderstreept maar weer eens de noodzaak — de absolute noodzaak! — voor een exitstrategie. We moesten een tijdelijke lockdown ingaan om de situatie onder controle te krijgen. Nu dit het geval is moeten we er juist weer voor zorgen dat iedereen zo snel mogelijk weer ‘normaal’ aan de gang kan. We konden het ons niet veroorloven om het zorgsysteem te overbelasten, maar we kunnen het ons óók niet veroorloven om de economie op te blazen.

Oh, en voor mensen roepen: ‘Maar jij was juist voor een lockdown!’ Ja, dat klopt. De gedachte erachter was dat je zo’n lockdown heel kort kon hebben. Vervolgens kon je, zoals Thierry Baudet ook al meerdere keren heeft uitgelegd, in twee a drie weken a) zorgen voor genoeg capaciteit in de zorg, b) voldoende tests regelen, en c) een grootschalige steekproef houden onder de bevolking om te zien in hoeverre het virus zich al verspreid heeft én wat het sterftecijfer daadwerkelijk is. Na die korte periode kon je dan vervolgens de economie weer op gang trekken.

Ik ben dus nooit voorstander geweest van een ellenlange pauze zoals het kabinet Rutte nu wil. Als die wappies meteen geluisterd hadden, in januari, dan had de lockdown veel korter kunnen duren en was de economische schade dus ruimschoots te overzien geweest. In plaats daarvan hebben we het nu over een krimp van 5% en mogelijk 14%, over een lockdown van mogelijk een half jaar, én over allerlei Big Brother-apps waarmee de staat ons fulltime in de gaten wil houden.

