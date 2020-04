Serieus?! Wetenschappers en RIVM: ‘Exitstrategie coronavirus kan 2 jaar duren’

Er ligt nog geen scenario klaar om uit deze crisis te komen, vandaar dat wetenschappers en het RIVM om de tafel gaan zitten om een ‘exitstrategie’ te bedenken. Het slechte nieuws is wel dat het zo maar 1 à 2 jaar kan duren voordat we deze pandemie helemaal hebben overwonnen. ‘Eén nies’ kan deze virus weer terug laten komen…..

Er is een goede kans aanwezig dat we tot 2 jaar na deze crisis nog steeds enige mate van ‘sociale distantie’ moeten waarborgen. Dat zijn de eerste voorspellingen die zijn gedaan door experts. Tot nu toe liggen er nog geen onderbouwde toekomstplannen klaar, maar die zullen komende tijd worden gemaakt.

Toch blijkt nu al uit onderzoek van NRC dat de exitstrategieën die nu worden bedacht hartstikke duur zullen zijn en amper uit te voeren zullen zijn in de praktijk.

Er staat ons dus weinig optimisme te wachten, er wordt zelfs gesproken over een uitweg die zo’n 800 dagen zal duren. Dit betekent dat we meer dan 2 jaar bezig zijn om de economie weer op gang te krijgen én deze crisis te overwinnen.

Groepen van wetenschappers staan klaar om te brainstormen en debatteren over mogelijke exitstrategieën, maar de vraag is wanneer ze de data en gegevens krijgen van het RIVM. Er zit namelijk nogal wat privacygevoelige datasets tussen.

„Het is lastig, iedereen is nu zo druk met deze acute crisis. Maar het is evident dat we moeten gaan rekenen. De politieke en maatschappelijke keuzes die voorliggen, zijn zo groot. We moeten scenario’s hebben waarover we kunnen brainstormen.”