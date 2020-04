‘Solidaire’ EU toont incompetentie maar weer eens aan: ‘Virologen hebben enorm veel moeite om geld te krijgen van de EU voor onderzoek’

Volgens viroloog Lia van der Hoek, leider van een Europese onderzoeksgroep naar coronavirussen, is het haast onmogelijk om extra subsidie te krijgen van de hoge pipo’s in Brussel. Dit terwijl dit Europese team al een paar jaar keihard onderzoek doet naar verschillende vormen van het coronavirus.

Al jaren is Van der Hoek met een team van promovendi bezig met onderzoek naar diverse soorten van het coronavirus. Toen het virus in China uitbrak trok zij met haar team direct aan de bel in Brussel. Tot haar grote verbazing bleef het stil.

„Als onderzoeksgroep zijn we al jaren bezig met het in kaart brengen van het coronavirus. Nog voordat het virus in Nederland was, had ons team al een synthetische versie liggen in Zwitserland. Ik heb gezegd dat wij al jaren onderzoek doen naar coronavirussen en gevraagd wat de mogelijkheden zijn om te helpen, maar de EU wilde geen geld voor ons beschikbaar stellen.”

Na enige weken kwam er toch een reactie. Het geld was al weggeven aan onderzoeksteams die veel minder ervaring hadden dan haar team. Dit tot schrik van haar team.

Van der Hoek pleit er al langer voor om alle expertise binnen de EU in een groot crisisteam te zetten. Nu zijn er tientallen teams, waardoor de kennis enorm versnipperd is. Volgens haar moet de EU geld vrijmaken voor een groot expertise team.

'Als we een rigoureuze lockdown hadden gehad waren de coronacijfers beter geweest.’ Dit zegt viroloog Lia van der Hoek in @Ditisdedag pic.twitter.com/gMsn8nKwm8 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 12, 2020

Ook is Van der Hoek zeer kritisch op de Nederlandse variant van de lockdown. Zij meent dat een totale lockdown vele malen beter zou zijn geweest.