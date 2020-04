Totale waanzin! Politie ontdekt een ‘Full House’ met 53 onverantwoorde illegale gokkers

In Zaandam liep het afgelopen nacht helemaal uit de hand nadat de politie een illegaal pokertoernooi op het spoor kwam. Maar erger nog dan illegaal gokken was toen de politie maar liefst 53 mensen aan een pokertafel aantrof.

De 53 pokeraars kregen allemaal een boete van de politie omdat ze zich niet hielden aan de richtlijnen van de overheid. Het is natuurlijk ook totaal onverantwoord om in tijden van de coronacrisis gezellig met meer dan 50 man aan een tafel te gaan zitten. Even voor de duidelijkheid: aan de 1.5 meter afstand regel voldeden de pokeraars ook niet.

Volgens NH Nieuws zijn er zeven personen aangehouden omdat ze geen identiteitsbewijs op zak droegen. De pokeraars waren afkomstig uit heel Nederland.

Eerder vandaag deed De Dagelijkse Standaard ook al verslag van een studentenfeestje waar 15 studenten hutjemutje op elkaar feest aan het vieren waren. Ook noteerden wij dat grote groepen Duitsers massaal de grens met Nederland overgingen om hier in Nederland hun einkaufen te komen doen. Het blijft voor veel mensen blijkbaar knap lastig om zich te houden aan de ‘intelligente lockdown’ die het kabinet heeft ingesteld. Deze duurt vooralsnog tot 28 april.