Uitvaartregels corona in Nederland relatief mild

Door de uitbraak van het coronavirus worden er wereldwijd maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus in te dammen. Ook de uitvaartbranche moet eraan geloven. Toch zijn er wereldwijd duidelijke verschillen.

Zo zijn de regels die Nederland treft rondom het verzorgen van uitvaarten relatief mild vergeleken met die in andere landen. Dat blijkt uit een rondgang van Uitvaartverzekering.nl.

Aantal aanwezigen

In Nederland mogen er als gevolg van de coronacrisis maximaal 30 personen aanwezig zijn bij de crematie of begrafenis. Dat is exclusief personeel. In de meeste andere landen is dat aanzienlijk minder.

In de Verenigde Staten, Italië, Spanje en Oostenrijk mogen bijvoorbeeld maar tien personen aanwezig zijn bij de uitvaart. In Frankrijk is dat slechts vijf als het gaat om een crematie binnenskamers. Voor begrafenissen buiten worden maximaal tien mensen toegelaten.

Afscheidsplechtigheid

Ook is er in Nederland ruimte voor een relatief ‘normale’ afscheidsplechtigheid in een crematorium of in de kerk. Daarbij moet wel kunnen gegarandeerd dat er tussen personen minstens 1,5 meter ruimte mogelijk is. Koffie, thee en een hapje na de uitvaart zijn niet meer toegestaan in ons land.

In andere landen wordt er veel strenger omgesprongen met de regels rondom de afscheidsplechtigheid. Zo wordt in de VS de afscheidsplechtigheid vaak bewust korter gehouden. In Italië zijn kerkelijke diensten meestal niet mogelijk of ze worden uitgesteld. Er mag daar alleen bij de begraafplaats een korte viering worden gehouden.

In Frankrijk gaat men nog een stapje verder, want daar worden in crematoria zelfs helemaal geen plechtigheden meer gehouden. Begraafplaatsen zijn vooralsnog gesloten voor het publiek.

Condoleren

Wat betreft condoleren hebben de meeste landen vergelijkbare maatregelen. Er wordt overal aangeraden om het condoleren op afstand te doen, bijvoorbeeld met een buiging of een hand op het hart. Voor kwetsbare personen geldt vaak het advies om op afstand te condoleren, bijvoorbeeld middels videobellen.

Uniek in Nederland is dat er een door een uitvaartverzorger in Vianen een drive-in condoleance op touw is gezet.