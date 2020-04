Veiligheidsberaad van burgemeesters: ‘Jongeren blijven moeite hebben met regels naleven, hier moeten we iets voor bedenken’

Afgelopen weekend hielden de meeste mensen zich keurig aan de opgelegde regels, uiteraard kwamen er ook berichten dat mensen min of meer lak hadden aan de regels. Zoals te verwachten viel waren dit jongeren/studenten. Zij blijven vooralsnog de grens opzoeken van het toelaatbare. Voor het Veiligheidsberaad van burgemeesters is dit de reden voor handhaving en politie om deze groep in de gaten te houden!

Iedereen zag afgelopen weekend de foto’s wel voorbij komen, parken in de grote steden lagen alsnog redelijk vol. Ondanks dat meeste mensen wel afstand van elkaar hielden was er duidelijk sprake van samenscholing. In sommige steden ging men zelfs de parken ontruimen.

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter Veiligheidsberaad van burgemeesters, was zeer tevreden met het overgrote merendeel van de samenleving. De meeste mensen hielden zich keurig aan de regels, terwijl de verleiding door het mooie weer groot was.

“Op deze Eerste Paasdag zien we in de veiligheidsregio’s dat de meeste mensen zich aan de regels houden. De oproep om thuis te blijven of in de eigen buurt is in grote mate opgevolgd. Ook zien we dat de 1,5 meter-regel goed wordt nageleefd. Op de meeste recreatieve plaatsen, zoals natuurgebieden en stranden, waren er wel bezoekers, maar gelukkig geen grote drukte. De overlast van motoren en fietsclubs was ook aanzienlijk minder dan vorige week. Het aantal buitenlandse bezoekers in Nederland was niet groot, ook niet in Limburg. In de Bollenstreek leidde de drukte tot ingrijpen, door het afsluiten van kleinere wegen en door te handhaven. De samenscholende jeugd blijft een aandachtspunt voor de meeste veiligheidsregio’s. Dit heeft de aandacht van de gemeentelijke handhavers en de politie.”

Toch blijven er groepen de regels overtreden, voornamelijk studenten nemen maling aan de geldende regels. Dit komt deels door onduidelijkheid in de regelgeving, en deels door hun houding.

Het wordt tijd dat er verduidelijking komt in de regelgeving, dit maakt het voor handhaving een stuk makkelijker en iedereen weet waar hij/zij aan toe is.