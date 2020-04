[VIDEO] Fascisme is terug van weggeweest: ouder Duits echtpaar wordt bekeurd omdat ze op EEN BANKJE zitten

In Duitsland mogen mensen — ook ouderen — best even de straat op om te sporten. Dat is immers gezond. Nee, het is niet de bedoeling dat mensen lekker gaan picknicken met elkaar, maar even eruit om te bewegen? Helemaal prima.

Dit ouder stel had er dan ook zin in. Ze gingen lekker even met elkaar wandelen. Heerlijk zo. Het weer was prima, even eruit. Weg uit die vier muren, waar je je zo opgesloten kunt voelen.

Na een tijd gewandeld te hebben waren ze moe, wat niet zo gek is als je wat ouder bent. Daarom gingen ze heel even op een bankje zitten. Bijkomen en daarna gewoon weer doorgaan met wandelen.



Maar wat gebeurde er tot hun grote schrik? Een politieauto stopte voor ze. Oom agent stapte uit — samen met zijn partner. Vervolgens kregen de twee oudere wandelaars te horen dat ze op de bon geslingerd werden. Want, ja, wandelen mag wel even, maar uitrusten mag niet, en dan zeker niet op een bankje, naast elkaar. Dat doe je maar binnen (en dan het liefst blijkbaar ook nog op verschillende bankjes, minimaal anderhalve meter uit elkaar).

“Misschien moet je het management van het park even vertellen dat ze gele linten om de bankjes moeten doen om iedereen duidelijk te maken dat ze niet mogen zitten,” aldus de dame van het echtpaar tegen de diender die haar op de bon slingert. Haar echtgenoot zegt vervolgens: “Het is mogelijk dat, terwijl je even wandelt, het nodig is om even te zitten om bij te komen.” “Ja,” zegt zijn vrouw daarop, “we zaten hier maar een paar minuutjes. “We zitten hier nog niet eens vier minuten, we hebben het echt over twee of drie minuten.”

“U houdt mij aan?” vraagt de echtgenoot aan de politieman. “Ja,” beaamt die. Vervolgens wordt het stel om een telefoonnummer gevraagd (die ze niet uit hun hoofd weten).

Oke, zegt de politieman, geen probleem. “Een boete wordt uitgeschreven.” “Wat? Waarvoor!” vragen de man en vrouw.

Nou, zegt de agent, “vanwege het coronavirus-pandemie bevel…” “Daarom mogen wij niet heel kort op een bankje zitten?” vraagt de man. Oom agent gaat onverstoorbaar verder: “Zonder een legitieme reden mag je niet buitenshuis zijn of je woning verlaten. Maar dat is precies wat jullie doen.”

Maar wacht eens, aldus het stel, “volgens het coronavirus-bevel mogen we naar buiten om te bewegen, wandelen in de frisse lucht. Dat is een legitieme reden!”

Je zou denken: ja, daar zit wat in. Maar de politieagent heeft zijn weerwoord klaar. “Maar u beweegt niet.”

Serieus? Meneer en mevrouw zijn de hele tijd aan het wandelen, maar moeten even zitten om bij te komen (ze zijn de jongsten niet meer), en dan slinger je ze op de bon omdat ze “zonder legitieme” reden buiten zijn, omdat ze op dat moment niet sporten?

Zelfs 80 jaar geleden ging het er niet zó aan toe in Duitsland. En dat wil wat zeggen.

“Maar als je de hele tijd wandelt en moe bent en even een paar minuutjes moet uithijgen is het wél een legitieme reden!” zegt de vrouw vervolgens met groeiende woede in haar stem.

Uiteindelijk is het stel helemaal klaar met Oom Agent. Ze eisen zijn naam te weten. Na wat gedebatteerd zegt hij dan eindelijk zijn naam. “Mooi,” zegt het stel. “Belachelijk. Je moet je kapotschamen. Jullie horen er te zijn voor burgers in plaats van ze voor helemaal niets op de bon te slingeren! Hoe kun jij je niet doodschamen?! Echt waar! Heb je geen eed gezworen om de grondwet te beschermen? Heb jij dat niet gedaan? De grondwet?!”

Vervolgens lopen de agenten snel terug naar hun auto, gaan ze zitten en rijden ze weer weg.

Dit zijn ongelooflijke beelden.

Omdat de gezondheid van ónze lezers ons wél kan bommen hebben wij gepartnerd met Stil.nl om u in staat te stellen om — ondanks de zogenaamde schaarste waar minister Hugo de Jonge het gisteren over had — tóch beschermende mondkapjes aan te kunnen schaffen. Overal adviseren overheden burgers om mondkapjes te dragen. In België, Amerika en Duitsland, bijvoorbeeld. In veel andere landen is het dragen ervan zelfs verplicht (Oostenrijk, Turkije). Volgens De Jonge is er een “schaarste,” maar die is er alleen als je je afhankelijk opstelt van onze luie regering. Als je op onze eigen ondernemers vertrouwt zijn er juist wél genoeg mogelijkheden. Via Stil.nl kun je voor 29,95 euro 20 beschermende mondkapjes kopen. Voor 39,95 euro heb je zelfs 10 FFP2-mondkapjes (die nog meer bescherming bieden). Want ja, ze werken wel degelijk. Ze vertragen de verspreiding van het virus én verminderen mogelijk zelfs de ernst van de besmetting. Daarom zeg ik: doen!

Volg mij op Twitter en Steun mij op BackMe.