[VIDEO] Thierry Baudet over verraderlijke Henk Otten en NPO: ‘Dit gaat over gewetensvrijheid!’

In een speciale video-boodschap die Forum voor Democratie op YouTube heeft gezet gaat Thierry Baudet in op het feit dat Henk Otten en de NPO jaren oude WhatsApp-berichtjes van zijn hand wereldkundig hebben gemaakt. Dit, zegt hij, gaat over veel meer dan een paar vervelende aantijgingen. Het gaat om de vrijheid om privé dingen met vrienden en collega’s te bespreken zónder angst dat wat je zegt ooit tegen je gebruikt kan worden.

In wat alleen maar een bijzonder eerlijke reactie genoemd kan worden op de Zemblablabla-controverse zegt Thierry Baudet in een nieuwe, korte video dat hij helemaal klaar is met figuren die privé-berichtjes met hem delen met de media… en natuurlijk met de media die dergelijke berichtjes vervolgens publiceren.

Donderdag “werd de wereld opgeschrikt — maar niet heus! — door berichtjes die ik jaren geleden zou hebben geschreven die zouden aantonen dat ik zou zijn betaald door Russen. Nou, daar is allemaal natuurlijk niets van waar, en ik ben er ook op ingegaan omdat aan te tonen en ook te wijzen waarop dat dan bij de pers komt, door iemand die geroyeerd is wegens diefstal door partijgeld die dan z’n gram wil halen. Dat is allemaal heel laag,” aldus Baudet, “en triest om te zien.”

“Maar ik wil het nu eigenlijk hierbij nog één ander punt héél duidelijk maken,” gaat de FVD-voorman verder. “En dat is, wat je ook maar zegt in app-berichten of in de context van de tijd, of in een vergadering of een etentje, dat bedoeld is voor een gesloten kring, dat je daar natuurlijk nooit in het openbaar over kan en mag worden aangevallen omdat dat niet onderdeel uitmaakt van de mening die je daadwerkelijk in de publieke ruimte poneert.”

Daarin heeft hij natuurlijk volkomen gelijk. Het is van den gekke dat privé-uitspraken publiekelijk tegen je gebruikt worden. Als politicus gaat het erom wat je publiekelijk zegt, wat je publieke standpunten zijn. En trouwens, het is ook volkomen normaal dat je intern over bepaalde onderwerpen debatteert met elkaar. Of eigenlijk: over álle onderwerpen. Als alle meningsverschillen, proefballonnetjes, etc. van andere Kamerleden publiek worden gemaakt en worden vergeleken met de publieke standpunten van hun partij hebben ze allemaal een probleem. Gekkigheid!

Afijn.

“Het is niet zo dat je aan de hand van een appje dat iemand ooit, dat iemand ooit een keer iets heeft gezegd dat je dan de ‘eigenlijke opvatting,’ zoals dat in totalitaire regimes het geval was, kunt achterhalen,” gaat Baudet verder. Dit gaat over gewetensvrijheid, dit gaat over briefgeheim, dit gaat over de meest fundamentele elementen van onze burgerrechten, en het gaat ook over dingen die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van ons vak als politicus, als meningontwikkelaar. Want je kunt alleen maar een gegronde mening ontwikkelen als je soms ook even een ander standpunt, of even de advocaat van de duivel, of even je verplaatsen in je tegenstander, of even doorschieten in een opvatting om eens te kijken wat er gebeurt als je een paar dagen kauwt op een wat extremer standpunt, of juist op een extreem gematigd standpunt.”

“Al dat soort zaken zijn wezenlijk voor een vrije samenleving,” sluit Baudet af, “voor een functionerende democratie, en ik zal na vandaag dus ook gewoon nooit meer ingaan of reageren op dat mensen met een screenshot komen van iets dat je ooit gezegd hebt, of misschien wel helemaal niet gezegd hebt, misschien is het wel een vervalst screenshot, dat kan ook nog. Of dat je het niet kunt controleren omdat je een nieuwe telefoon hebt en data zijn gewist. Er zijn allemaal dingen mogelijk, maar daar ga ik niet meer op in. Ik ga er niet op verdedigen, ik ga het niet ontkennen, ik ga het niet bevestigen. Ik laat me graag aanspreken op dingen die ik in het openbaar heb gezegd. Dat geldt ook voor andere mensen in onze partijen, in onze boeken, in speeches, in lezingen, noem het allemaal maar op. Maar dit. Jaren terug gaan graven, ‘je hebt ooit eens dit of dat…’ Daar ga ik vanaf nu nooit meer op in.”

