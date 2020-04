Voorzitter Veiligheidsberaad: ‘Versoepel de coronamaatregelen voor jongeren vanaf eind deze maand’

Ondanks de coronamaatregelen hebben veel jongeren er de grootste moeite mee om elkaar niet op te zoeken en van elkaar af te blijven. Daarom pleit Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, er nu voor om de regels voor jongeren na 28 april te versoepelen.

In WNL Op Zaterdag zegt Bruls dat de overheid na 28 april een versoepeling voor jongeren moet realiseren. “Het is niet goed als ze nog maanden binnen moeten zitten en niet naar school kunnen bijvoorbeeld.”

Bruls wil niet zeggen hoe ver de versoepelde maatregelen voor jongeren zouden moeten gaan. Dat laatste laat hij liever over aan het kabinet, dat zich weer op hun beurt laat adviseren door het RIVM.

Een reden dat de overheid jongeren letterlijk de ruimte moet bieden om te gaan en staan waar ze willen is volgens Bruls dat jongeren er moeite mee hebben om zich aan de maatregelen te houden. “De handhaving is veruit het lastigste”, aldus Bruls.

Hoe verstandig dit plan van de Veiligheidsraad is zal moeten blijken. Eerst moet het kabinet zich daar nog over buigen en we weten momenteel ook nog helemaal niet welke nieuwe maatregelen het kabinet op 28 april zal gaan aankondigen of dat ze de maatregelen zullen versoepelen.