Vorige week 2000 meer overlijdens dan gemiddeld, CBS: ‘In acht gemeenten ligt sterfte ruim vier keer zo hoog’

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat weten dat het sterftecijfer de afgelopen weken flink hoger is uitgevallen, vergeleken met het gemiddelde voor die periode. Zo zijn er vorige week ongeveer 2.000 mensen meer overleden dan in de eerste weken van het jaar.

Voor week 14 (30 maart tot en met 5 april) werd het totaal aantal overledenen voor dit jaar tot nu toe, geschat op 5.100. Het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020 lag ongeveer op 3.130. De week ervoor (13) telde men nog 4.425 overleden personen.

We moeten wel oppassen dat we die verhoging van 2.000 overleden volledig toeschrijven aan corona. Al zal het voor een groot deel inderdaad wél direct door corona komen. De gevolgen van de coronamaatregelen zijn een tweede grote factor, bijvoorbeeld: zieke patiënten die geen alarm slaan, omdat ze het zorgsysteem niet willen belasten. Die toename van 2.000 overleden mensen betreft namelijk vooral 50-plussers (1.900 van hen waren 65-plus, die leeftijdsgroep zag een stijging in overlijdens tegemoet van 68 procent).

Op 27 februari constateerde Nederland de eerste coronapatiënt, op 6 maart het eerste sterfgeval. Vijf dagen later noemde de WHO de uitbraak een pandemie. Rond die tijd had er degelijk ingegrepen kunnen worden. Zwakkeren en ouderen beschermen werd later ook een doel van de strategie voor het coronavirus. Althans, dat werd beweerd… Deze cijfers laten volgens mij vrij helder zien dat er in de praktijk weinig van terecht is gekomen.

Het RIVM had niet zo moeten bagatelliseren. De overheid had zat tijd om mondkapjes en andere beschermende kleding in te slaan, zodat ook personeel in de ouderenzorg voldoende beschermd zou zijn. Want dáár zit volgens mij het probleem: besmetting via zorgpersoneel. En kerkdiensten natuurlijk. Maar ja, die waren nog toegestaan en/of hadden de ernst van de zaak niet door. En het blijft niet bij die 2.000 hè, we zijn er nog lang niet klaar mee.