Waarom klanten het fijn vinden als een bedrijf goed vindbaar is

Ben je met je bedrijf online onvoldoende zichtbaar? Dat is jammer, want daarmee loop je klanten mis. Het blijkt namelijk dat klanten het fijn vinden als een bedrijf goed vindbaar is. Er zijn steeds meer consumenten die online aankopen doen. Als je bedrijf online gemakkelijk is te vinden, heb je een streepje voor bij de consument. Dat is onder meer gebleken uit een onderzoek dat is gehouden door het Economisch Bureau van ING. Het is zeker in deze tijd belangrijk om het onderscheid te maken. Er liggen wat dat betreft kansen voor jouw bedrijf als je online beter vindbaar bent.

Online aanwezigheid bepaalt het beeld

Het onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten kijken naar de online aanwezigheid van bedrijven. Dat is namelijk wat het beeld bij de consument bepaalt. Je loopt achter met je bedrijf als je wel een fysieke winkel hebt, maar geen webshop. Het loont daarom alle moeite om een webwinkel te bouwen. Het is nooit te laat om aan het inlopen van de achterstand te beginnen. Neem je die stap echter niet dan laat je omzet liggen. Met alleen het starten van een webshop ben je er overigens nog niet. Het gaat tenslotte om de vindbaarheid van je bedrijf. Er zijn allerlei opties om de online vindbaarheid van je bedrijf te vergroten. Dat geldt natuurlijk ook als je geen webshop hebt en bijvoorbeeld online diensten aanbiedt, maar slecht vindbaar bent.

Optimalisatie voor de zoekmachine en voor bezoekers

De online vindbaarheid is een eerste punt om aan te werken. Daarmee wek je vertrouwen bij de consument. Het is onder meer belangrijk dat je website technisch goed in elkaar steekt. Dat is van belang om de robots van de zoekmachine die door je website crawlen de weg te wijzen. Op het gebied van zoekmachine optimalisatie is er nog een punt van belang. Het is onder meer aan te bevelen om je website SEO vriendelijk te maken. Dat doe je in een webshop door categorieën en producten te onderscheiden en uniek te maken. Bijvoorbeeld met foto’s van producten en unieke productteksten. Verder is het voor bezoekers van belang gemakkelijk te navigeren. In het verlengde daarvan is een responsive website belangrijk. Dat is een website die zich automatisch aanpast naar de grootte van de display, zoals van smartphones, laptops en tablets. Ben je goed online vindbaar dan schept dat vertrouwen bij de consument en is de kans groot dat je omzet stijgt.