Triest! Extinction Rebellion heeft de stoep voor het partijkantoor van Forum voor Democratie onder geklad!

De tolerantie van de Groene Khmer-zeloten is weer eens ver te zoeken. Milieugekkies en tolerantie zijn sowieso twee woorden die niet samengaan in één zin. Zo veel is wel zeker als we kijken naar de Nederlandse geschiedenis. Ditmaal besloten edele rebellen van XR om de stoep voor het partijkantoor van FVD maar lekker te kladden.

Hebben deze boomknuffelaars niks beter te doen dan politici/politieke partijen lastig te vallen?

Ondertussen op de Amsterdamse Herengracht, bij FvD-kantoor. Ik ben niet zo goed in merktekens, maar is dat niet van krakersachtige types die hier kennelijk hun steun komen betuigen? pic.twitter.com/WYY2Gkm3x2 — Syp Wynia (@sypwynia) April 13, 2020