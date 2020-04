We gaan de goede kant uit! RIVM: 115 mensen overleden, aantal ziekenhuisopnames opnieuw verminderd

De afgelopen 24 uur zijn er 115 meldingen gemaakt van mensen die aan het coronavirus zijn overleden, dat meldt het RIVM. Het aantal ziekenhuisopnames in diezelfde periode is 253, gisteren waren dat er 336. Het lijkt dus de goede kant op te gaan!

Intensive care

Let wel: het aantal ziekenhuisopnames is wat anders als het aantal patiënten op de intensive care. Die worden later vanmiddag bekendgemaakt. Gisteren nam dit aantal toe met 36, voor een totaal van 1350 patiënten op de intensive care. Eergisteren werden er 51 nieuwe patiënten gemeld, dus ook hier lijkt er mogelijk sprake te zijn van een neerwaartse trend.

Slechts een indicatie

Het klinkt allemaal hartstikke mooi. Het vervelende is alleen dat deze officiële cijfers hun waarde inmiddels een beetje hebben verloren. Het RIVM benadrukt ook keer op keer dat het om meldingen gaat, wat logisch is want die hebben al genoeg kritiek te verduren gehad. Maar door nieuwsberichten over ouderen die worden gebeld door huisartsen, mensen die thuis overlijden, het CBS dat een flinke piek in het aantal overlijdens per week constateerde (bovenop de RIVM-cijfers) en de enorme verschillen in gerapporteerde patiënten (en overlijdens) tussen landen als China en Italië, is er toenemende twijfel en frustratie.

Want wat je nu als Nederlandse burger voorgeschoteld krijgt is een nietszeggende indicatie van de stand van zaken, maar worden hier wel zinnen als ‘minder dan gisteren’ en ‘we constateren een daling/afname’ in verwerkt: een semi-feitenvrije feel good-update van het RIVM, meer niet.

Er is leven na corona

En het begint ook steeds duidelijker te worden dat we vanaf het begin flink veel hadden moeten testen. Iedereen vraagt zich volgens mij af hoe lang dit nog gaat duren, hoe we weer naar ‘normaal’ gaan en wat doen we als het virus weer opduikt? Door vrijwel niet te testen zijn we als samenleving blind. Als we hadden getest en mensen via enquêtes hadden gevraagd met wie ze contact hebben gehad en waar ze zijn geweest (zoals sommige Aziatische landen hebben gedaan), dan hadden we in ieder geval iets van instrument. Dan zou je per buurt, wijk, dorp, stad en gemeente een risico-inschatting kunnen maken en kijken voor wie het handig is om de lockdown op te heffen. Dat idee is natuurlijk niet waterdicht, maar heel wat beter dan de ‘zeef’ die men nu hanteert.