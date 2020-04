Yikes! Bij einde corona-maatregelen op 1 juni worden 10.000 Nederlanders tegelijkertijd doodziek

Een weinig opbeurende voorspelling van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding vandaag op een persconferentie. Als alle corona-maatregelen op 1 juni aflopen zoals nu het plan is, dan heeft Nederland op 1 juli een angstaanjagende piek van 10.000 doodzieke corona-patiënten op de intensive care. De totale, opgeschaalde, capaciteit wordt geraamd op slechts 2.400.

Het in allerijl ingestelde Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding heeft een pijnlijke voorspelling gedaan: op 1 juni kan de regering de tegen het coronavirus ingestelde maatregelen nog niet afschalen. De reden? Gebeurt dat wel, dan zijn er begin juli 10.000 IC-bedden nodig voor een Nederland dat ineens doodziek wordt van het virus. Dat is meer dan vier keer zoveel zieke mensen als dat er bedden beschikbaar zijn op de intensive cares in dit land.

De nieuwe getallen zijn te zien geweest in een persconferentie die het LCPS gaf. Ook een scenario gebaseerd op Lombardije voorspelt weinig goeds: een piek van 7.500 halverwege mei. Ook dat is meer dan drie keer de totale IC-capaciteit.

Vanuit de politiek wordt er met hoofdpijn gereageerd op de nieuwe schatting. “Schokkend,” noemt PVV-leider Geert Wilders de jongste berekeningen.

Al met al lijkt het er zeer ernstig op dat het kabinet-Rutte de huidige maatregelen die nog tot 1 juni lopen ofwel zal moeten verlengen, ofwel een zwaardere ‘lockdown’ moet inzetten. Welke van de twee opties het wordt, vermoedelijk zal een verandering in het huidige regime nog wel weken op zich laten wachten. Hoe dan ook: tienduizend IC-patiënten… oef!