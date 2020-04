ZIEK! Oud-NOS Journaal baas Hans Laroes wil dat ‘journalisten’ Baudet 6 maanden negeren: “Quarantaine!”

We weten al langer dat het NOS Journaal een ranzige, extreemlinkse, socialistische club van, voor en door salonsocialisten is. Maar oud-hoofdredacteur Hans Laroes laat zich nu wel héél erg kennen. Op Twitter roept hij zijn mede-‘journalisten’ namelijk op om Thierry Baudet en Forum voor Democratie zes maanden bewust op zwart te zetten, in de hoop de partij op die manier de vernieling in te helpen.

“Als we Baudet nou eens, zeg, 6 maanden negeren (ook jullie, talkshows) en dan kijken of hij alsnog een redelijk normale beweging tot stand kan brengen?” vraagt Laroes zich hardop af op Twitter. “Nu: twee zetels, ontelbaar rare gedachten, aangeschoten opinies, Russische invloeden… volop redenen voor quarantaine.”

Let wel, Laroes is niet alleen oud-hoofdredacteur van het verachtelijke NOS Journaal, maar ook nog eens het hoofd van het European Editors-in-Chief Network (EBU). Hij heeft dus nog altijd contacten en, ongetwijfeld, invloed.

Deze man wil zijn positie en contacten gebruiken om een politicus waarmee hij het niet eens is in “quarantaine” te zetten.

Dood- maar dan ook echt doodeng.

En nee, dat vind ik niet alleen. Zie hier de reactie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op de tweet van Laroes.

“Ik vind het raar en ongepast wanneer journalisten bespreken welke politici ze samen even zes maanden op zwart willen zetten,” aldus Omtzigt. “En dat geldt voor elke gekozen partij in de Tweede Kamer.”

Ach ja, Pieter, maar ben je er dan werkelijk over verbaasd dat linkse fopjournalisten een moderne versie van de Goelag willen invoeren? Zo rolt dit volk al jaren. Decennia zelfs. Een stuk of honderd jaar. Toen ze de macht in handen kregen in Rusland was dit wat ze deden — hoewel op nog grovere wijze.

