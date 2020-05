AANBIEDING! Mondkapjes voor slechts €0,80 per stuk!

Het is ongelooflijk, maar de prijzen bij Stil.nl zijn nog verder omlaag geschroefd. Nu koop je al gewone mondkapjes — die we allemaal nodig hebben in het OV, bij de (meeste) kapper(s), etc. voor €0,80 per stuk.

Ja, dat lees je goed: voor 80 cent per mondkapje kun je er al op uit in deze coronatijden.

Natuurlijk: veel mensen vinden het niet prettig om een mondkapje te dragen, maar we zullen er toch echt aan moeten. Waar mensen eerst bang waren dat mondkapjes onbetaalbaar zouden zijn hebben wij goed nieuws: voor veel minder dan 1 euro per stuk (80 cent!) heb je al mondkapjes.

Hier zijn de huidige aanbiedingen:

20 stuks mondkapjes voor 24,95

50 stuks mondkapjes voor 39,95

100 stuks mondkapjes voor 79,95

Met andere woorden, via Stil.nl kunnen onze lezers mondkapjes voor een heel mooi, betaalbaar bedrag aanschaffen.

En dat is niet alles. Stil heeft het assortiment ook uitgebreid met Wyx antibacteriële handgel (voor €12,95 per flesje) en Desinfecterende handgel (5 flesjes voor €39,95).

Dus, wees er snel bij en sla toe!