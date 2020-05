Ach kijk! Weer een zielig migrantenverhaal, met vanavond de uitzending! ‘Griekse grenspolitie schoot met scherp’

De Griekse grenspolitie zou begin maart met scherp hebben geschoten op migranten bij de Grieks-Turkse grens. Griekenland ontkent alles en noemt het ‘Turks nepnieuws’. Maar het Duitse blad Der Spiegel, het hip en moderne onderzoeksplatform Bellingcat en Ollongrens’ hoogstpersoonlijke mondstuk bij de KRO-NCRV Pointer, menen dit wel degelijk te kunnen aantonen. Feit of fictie? We zullen zien!

Eind februari brak aan de Grieks-Turkse grens de pleuris uit. Het ene land zet de poort wagenwijd open en het andere land verdubbelt direct de grensbewaking en gaat op slot. Arme, zielige en (terecht) gefrustreerde migranten werden als politiek instrument gebruikt en kwamen tussen wal en schip te zitten.

Hierdoor zijn grofweg twee kampen ontstaan. De groepen erkennen beide weliswaar dat hier sprake is van migranten als politiek instrument, maar verschillen in hoe zij vinden dat er moet worden gereageerd. ‘Links’, om maar even flink te generaliseren, wil de klap incasseren. Dat zou ik in één zin zo samenvatten: ‘Heel triest dat hij zich met zulke tactieken naar zo’n laag niveau begeeft, maar wij dalen niet mee.’ Het probleem daarmee is alleen dat het een signaal geeft van enorme zwakte.

Op ‘rechts’ is men daar (voor zover ik heb vernomen) veel ‘harder’ in, wat (helaas) soms nodig is. En juist precies in zo’n situatie. Want een bullebak je lunchgeld meegeven, betekent dat je morgen wéér de pineut bent. Dat wordt al snel ook een heel duur grapje. Nee, dan is het beter om niet met je te laten sollen. Moet je wel kunnen winnen natuurlijk.

Wat links niet kan verkroppen, is het feit dat die harde aanpak mensenlevens gaat kosten. Een verschrikkelijk dilemma, waar men op rechts soms misschien wel net wat te makkelijk ‘overheen stapt’, door te zeggen ‘dat is dan maar zo’ of ‘je kunt niet iedereen redden’. Hoe waar dat misschien soms ook kan zijn, dat blijft wrang.

Het is wat dat betreft een strijd tussen ratio en emotie. En beide zijn ook in het bezit van hele degelijke argumenten. In het beste geval is zo’n ‘strijd’ een discussie en dus een heel delicaat proces. Iets wat door actief te zinspelen op een emotionele reactie, compleet teniet wordt gedaan. Het vertroebelt de feiten. En ik ben bang dat Der Spiegel, Bellingcat en Pointer een volstrekt eenzijdig en dus zwaar gekleurd beeld zullen gaan geven.

Griekenland heeft een grens te verdedigen en zal sowieso alles ontkennen. En hun buurland heeft ook baat bij een positief imago voor zichzelf en een negatief imago voor de Grieken. En ik geloof echt wel dat er incidenten plaatsvinden op die plek, maar ik geloof niet dat de Griekse grenspolitie ‘zomaar’ migranten loopt af te schieten. Kan me ook niet indenken hoe dat de Grieken verder helpt. Dan kunnen ze alle hoop op hulp wel laten varen. Maar goed, misschien zijn die Grieken het ook wel ‘gewoon’ meer dan zat. Schieten ze zichzelf in dat geval mooi mee in de voet!