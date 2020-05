Alarmerend! Nieuwe kinderziekte duikt op in westerse landen, maar verband met corona (nog) niet aangetoond

Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben diverse meldingen bekendgemaakt van een nieuwe kinderziekte die de kop opsteekt. Die laatste heeft zelfs al sterfgevallen te betreuren. Buik-, maag- en darmklachten met een stevige koorts zijn de symptomen. Ik vraag me af: is dit een nieuwe ziekte, of een gevolg van corona?

Nog geen bewijs?

Deze nieuwe ‘kinder’ ziekte duikt dus in diverse landen op, in een periode waarin die landen in lockdown zitten. Dat men de link legt met het coronavirus is dus helemaal niet gek.

Artsen en soortgelijke experts zijn natuurlijk héél voorzichtig. De meesten van hen houden het op ‘geen medisch bewijs voor een link met corona’, wat natuurlijk niet hetzelfde is als ‘er is geen link met corona’. Maar met wat vlot inlezen kom je al een heel eind, en vallen er snel bepaalde zaken op. Zo heeft de ziekte twee duidelijke kenmerken.

Ziekte van Kawasaki

De eerste is dat de symptomen op die van de ziekte van Kawasaki lijken. Maar dat is een vrij zeldzame kinderziekte die voorkomt bij kinderen tot 5 jaar. De Nederlandse gevallen zijn echter twee tieners en ook in Italië en het Verenigd Koninkrijk gaat het om ‘school-aged and young teenagers’. Dat is meer 5 jaar en ouder, dan ‘tot 5 jaar’ zoals bij de ziekte van Kawasaki het geval is.

Toxic shock syndrome

Het andere kenmerk is het Toxic shock syndrome (TSS). Huiduitslag, afstervend weefsel en allerlei ontstekingen, lees ik hier. Het coronavirus staat erom bekend dat het weefselschade kan veroorzaken en dat het via ACE2-receptoren in de longen binnendringt.

Cytokine storm

Bij SARS, wat op dezelfde manier het lichaam binnenkomt, ontstond er bij patiënten soms een zogeheten cytokine storm: een overreactie van het afweersysteem. Het heeft dezelfde symptomen als deze nieuwe kinderziekte. En, ook ‘toevallig’, dit citaat uit het AD-artikel: “Over een mogelijk verband met het virus zegt hij (red: Van Woensel): ,,Als dat zo is, en het is echt veel te vroeg om daarvan te kunnen spreken, zou het waarschijnlijk niet zozeer door het virus zelf komen, maar om overreactie van het afweersysteem gaan.’”

Heel goed dat die artsen zo voorzichtig zijn, je moet alle opties open houden namelijk, maar dit is toch allemaal wel héél toevallig. Die link wordt wel gelegd denk ik.