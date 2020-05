Belgische viroloog: ‘Nederland onderschat aantal coronadoden, in werkelijkheid wel twee keer zo hoog!’

De Belgische viroloog Steven van Gucht, omschreven als de ‘tegenhanger van RIVM-baas Jaap van Dissel’, beweert tijdens een persconferentie over de epidemie in Europa dat Nederland het eigen aantal coronadoden ernstig onderschat. In werkelijkheid ligt dit volgens hem wel bijna twee keer zo hoog als dat men tot nu toe heeft beweerd.

België zou om de haverklap buitenlands commentaar krijgen over het hoge aantal sterfgevallen dat zij aan corona toeschrijven. Het blijkt namelijk dat men in België praktisch 100 procent van de oversterfte toeschrijft aan corona.

Nederland doet dat anders. Tot 15 mei registreert het RIVM 5.643 meldingen van overleden coronapatiënten. Dat zijn alleen patiënten waarbij het coronavirus ook daadwerkelijk is vastgesteld. Het CBS noemt een oversterfte van 9.000 (36.000 doden over de afgelopen negen weken, ten opzichte van het normale gemiddelde van 27.000 voor diezelfde periode). Met andere woorden: Van die 9.000 schrijven we er 5.643 aan corona toe en valt de rest onder ‘zou kunnen, maar niet zeker’.

In België gebruiken ze dus wat meer hun boerenverstand, want 3.357 meer doden in Nederland dan normaal? Dat kan haast niet anders dan door corona zijn gekomen. Nederland hanteert echter weer aparte categorieën. Want patiënten die zijn overleden, omdat ze uit angst of onzekerheid thuis zijn gebleven toen ze écht zorg nodig hadden, ‘zijn niet overleden door corona’. Maar zonder corona waren ze er nu nog wél geweest.

En dan komt dat beleid van nauwelijks testen de Nederlandse overheid wel heel goed uit. Want men gaat zich natuurlijk blijven beroepen op de officiële cijfers en laat de oorzaak voor de resterende 40-50 procent van de oversterfte over aan aannames, want bewijs is er (straks) toch niet (meer). En dat zullen we in andere landen straks ook terug gaan zien in (parlementaire) debatten over dit onderwerp. Want zeg nou zelf: China telt nog steeds slechts 83.000 besmettingen en 4.600 doden. En Amerika telt al 1.461.000 besmettingen en 87.000 doden. Kom nou toch…