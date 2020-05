Bizar! Premier Netanyahu: ‘Wellicht moeten we bij kinderen microchips laten implanteren’

De Israëlische premier Benjamin Natanyahu lijkt het spoor bijster. Afgelopen weekend kwam Netanyahu met het voorstel om kinderen te laten chippen, zodat de overheid de kinderen die na de lockdown weer naar school gaan of buitenspelen extra goed in de gaten kan houden. Cyber-experts vrezen voor enorme lekken, en ontkrachten dit krankzinnige idee direct.



Een volstrekt krankzinnig idee, meer kunnen we er niet van maken. Netanyahu verbaasde vriend en vijand door doodleuk te filoseren over het inbrengen van chips bij kinderen. Onder de huidige wetgeving zou dit namelijk zo maar kunnen, de chips werken volgens Netanyahu net zoals sensoren bij auto’s: kom je te dicht in de buurt van een ander dan gaat er een alarm af.

Als Netanyahu serieus van plan is om dit idee te opperen als maatregel dan is de beste man compleet krankzinnig. Cyberexperts snappen ook niet waarom hij met dit idee komt. Er zitten alleen maar grote veiligheidsrisico’s aan verbonden. De data die deze chips uitzenden kunnen makkelijk worden gehackt, en in handen van hackers is deze data veel geld waard.

Het is een krankzinnige gedachte om dit soort technologie daadwerkelijk te overwegen. In wat voor dystopie wil men leven als men dit idee überhaupt al durft te overwegen?

Laten we hopen dat Netanyahu naar de critici luistert en zich realiseert dat dit een waardeloos en gevaarlijk plan is.