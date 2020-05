Burgemeester Paul Depla van Breda: ‘Mark Rutte is schizofreen!’

Burgemeester Paul Depla van Breda is niet te spreken over het handelen van premier Mark Rutte. Sterker nog, Depla noemt de uitlatingen van Rutte zelfs ‘een beetje schizofreen’.

De adviezen van Rutte slaan kant noch wal, aldus Depla. In het programma KRAAK van Omroep Brabant gaat de burgemeester van Breda helemaal los op het beleid van Rutte. “Hoe kunnen ondernemers nog hun zaak open houden als mensen niet naar de stad mogen voor inkopen?”, vraagt Depla zich hardop af.

Depla kan niet wachten totdat de ‘intelligente lockdown’ zal worden opgeheven:

“Ik ben een stadsmens, ik hou van drukte, van rumoer. Het was op Koningsdag heel erg leeg in Breda. Dat was heel opmerkelijk.”

Maar om nu meteen weer terug te gaan naar het normale leven blijft ook ‘wikken en wegen’ volgens Depla: “Het is een lastig dillema. Het was goed mis. Er hebben 178 mensen in het ziekenhuis in Breda gelegen en het zijn er nu 26. Het is gelukt. In het begin was het ‘blijf thuis’, misschien wordt het nu ‘hou afstand’.”

Vorige week riep de burgemeester van Breda de inwoners van zijn stad nog op om niet onnodig te gaan ‘funshoppen’. Daar komt hij nu dus gedeeltelijk op terug omdat Depla hoopt dat we langzaamaan weer teruggaan naar het ‘normale leven’. Dat zal overigens nog wel even duren, maar we hebben er in ieder geval een strijder bij tegen de langdurige ‘intelligente lockdown’ van Mark Rutte en het RIVM.