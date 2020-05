AANGRIJPEND! Rob Jetten deelt in een video de walgelijke homofobe reacties die hij dagelijks krijgt!

Dagelijks krijgt Rob Jetten (D66) te maken met homofobische opmerkingen. Uw (homoseksuele – lekker boeiend) redacteur Kenneth Steffers ook. Dus dat homofobie alleen van ‘moslims’ en ‘Marokkanen’ komt is een illusie. Sommige DDS-reaguurders zijn immers net zo erg. Maar dat Rob Jetten nu denkt op te kunnen treden tegen homofobie gaat ook een stap te ver, want eerder deze week heeft hij zijn kansen laten liggen.

Je kunt het eens zijn met de politieke werkwijze van D66 of niet, maar dit staat hier even helemaal los van. In een aangrijpende video op de sociale media deelt Rob Jetten een selectie van de walgelijke haatberichten die hij krijgt omwille van zijn geaardheid. En die komen echt niet alleen maar uit islamitische hoek.

Kankerhomo. Achterlijke flikker. Vieze pisnicht. Sommige mensen vragen zich af of zo’n internationale dag tegen homofobie echt nodig is. Oordeel zelf. #IDAHOT #loveislove pic.twitter.com/bPTxq4breK — Rob Jetten (@RobJetten) May 17, 2020

Het is vandaag de Internationale Dag Tegen Homofobie. Sommige mensen vinden dat ‘onnodig’, maar Jetten bewijst in zijn video dat een dergelijke dag wel degelijk nodig is, want homofobie is nog steeds wijdverspreid.

En mensen kunnen het allemaal wel onzin vinden, maar deze video van Jetten raakt mij ook diep in mijn hart. Mensen moeten zich misschien soms iets meer beseffen dat je hier anderen pijn mee kunt doen.

Aan de andere kant: Rob Jetten zat van de week aan tafel bij Margriet van der Linden -zeg maar de Nederlandse variant op Ellen DeGeneres- en toen zweeg hij, samen met burgermoeder Femke Halsema van ‘dat lieve Amsterdam’ op de vraag waar het toenemende anti-homogeweld nu precies vandaan kwam. Daar hebben zowel Jetten als Halsema hun kansen laten liggen.