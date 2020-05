Coalitie in de clinch met elkaar vanwege corona-hulp aan Afrika! VVD: ‘Geen euro erbij voor ontwikkelingshulp’

Binnen de coalitie is er flinke onenigheid over het vraagstuk ontwikkelingshulp ontstaan. In het regeerakkoord staat duidelijk dat er geen extra geld naar ontwikkelingshulp gaat als het bruto nationaal inkomen daalt, nu zijn er toch coalitiepartijen die extra geld naar Afrika willen sturen vanwege de pandemie. De VVD moet hier helemaal niks van weten, het CDA twijfelt. Wie zal er als eerste gaan draaien qua standpunt?

Het advies van de AIV, Adviesraad Internationale Vraagstukken, schiet in het verkeerde keelgat bij sommigen in de coalitie. De AIV stelt namelijk voor om één miljard euro extra te geven aan ontwikkelingshulp voor Afrika. De VVD moet hier – nog – niet aan denken. Zij menen juist dat wij het geld zelf ook hartstikke goed kunnen gebruiken – en daar heeft de VVD gelijk in, ook in Nederland verloopt zeker nog niet alles soepel, zo maar geld naar het buitenland sturen is niet bepaald het slimste idee op dit moment.

Toen het regeerakkoord werd gesloten werd ontwikkelingshulp gekoppeld aan onze eigen economische successen. Stijgt ons bruto nationaal inkomen, dan gaat er iets meer geld richting Afrika. Echter keldert ons BNI dit jaar, en dus is de VVD zeer stellig: geen extra geld naar Afrika. De VVD wil dus dat men zich houdt aan het regeerakkoord. Minister Kaag kwam met de boodschap dat we volgens de geldende afspraak in het regeerakkoord het bedrag naar beneden moeten gooien. De VVD ondersteunt dit plan. Alleen denken de andere partijen hier anders over. D66 en CU willen maar al te graag meer geld naar ontwikkelingshulp, het CDA sluit dit plan voorlopig nog niet, en de VVD blijft dus eenzaam achter: zij willen dit gewoon niet.

„Het regeerakkoord is helder”, zegt VVD-Kamerlid Arne Weverling. „Als ons inkomen daalt, moet ook het budget voor ontwikkelingshulp omlaag. Ons uitgangspunt is: nul euro erbij. Ik snap dat de coronacrisis hard aankomt in kwetsbare landen. Maar wij hebben het geld ook hard nodig.”