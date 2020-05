D66 politica met portefeuille democratie en verkiezingen toont zelfreflectie en stapt op: ‘Ik heb niks bereikt’

D66 Tweede Kamerlid Monica van den Berg stapt op als Tweede Kamerlid. Ze zat zo’n 2,5 jaar in de Kamer voor D66 met de portefeuille brandweer, politie, crisisbeheersing, provincies/gemeenten, democratie en verkiezingen. Naar eigen zeggen had ze niet veel bereikt als politica voelde zij zich meer een wetenschapper. Nou als D66’er heeft ze natuurlijk de doodsteek gegeven aan het referendum, dus heeft ze inderdaad redelijk haar portefeuille verzaakt.



Als Kamerlid lukte het haar niet echt om potten te breken, ze voelde zich meer een wetenschapper en besloot daarom toch maar haar functie neer te leggen. Ze heeft het gevoel gehad nooit haar vleugels te kunnen spreiden, wellicht voelde ze de verstikkende werking van de fractiediscipline? Ze moest zich bezig houden met onder andere democratie en verkiezingen, en helaas is nu net haar partij de partij die niet kon wachten om een democratisch instrument te slopen.

Ze schrijft het volgende hierover:

“2,5 jaar geleden ging ik met veel energie en inzet vanuit de wetenschap de politiek in, maar ik heb moeten concluderen: ik ben meer wetenschapper dan politicus. Het is – ik schrijf u dat in alle eerlijkheid – met grote aarzeling dat ik dit publiekelijk uitspreek. Omdat het voelt als falen dat het me minder goed is gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht. Omdat ik me realiseer dat het niet altijd op waardering kan rekenen als je je kwetsbaar opstelt. Omdat ik als democraat in hart en nieren me geen groter voorrecht kan bedenken dan Kamerlid te zijn.”