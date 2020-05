D66-popje Sigrid Kaag wil maar wat graag naar WTO: ‘Hartstikke eervol om genoemd te worden!’

D66-minister (van Handel) Sigrid Kaag wordt door insiders genoemd als mogelijke nieuwe baas van de Wereld Handelsorganisatie (World Trade Organization, WTO). Desgevraagd door haar vrienden van de linkse media laat mevrouw Kaag weten dat ze dit helemaal toppie vindt. Ze heeft haar koffers nog nét niet alvast gepakt.

Minister Kaag kan geschiedenis schrijven: zij zou de eerste vrouwelijke director-general van het WTO zijn, zelfs als we de voorganger (GATT, opgericht in 1947) meetellen.

pic.twitter.com/9bZEA57BQo — Simon van Teutem (@S_VanTeutem) May 28, 2020

“Ja, ik heb het ook gehoord. Ik heb het ook wel gelezen,” aldus Kaag. “Het is natuurlijk hartstikke eervol, zeker voor de Néderlandse minister van Handel om genoemd te worden voor zo’n belangrijke functie,” gaat ze verder terwijl ze zichzelf een heerlijke veer in de kont steekt. “Het gaat wel over handel, normen, afspraken,” legt ze vervolgens uit aan de achterlijke kijker die geen idee heeft waar de WTO zich zoal mee bezighoudt.

“En in deze crisis is deze organisatie nóg belangrijker,” voegt ze vervolgens toe met een bijzonder serieus gezicht.

Met andere woorden, mevrouw heeft haar WTO-verkooppraatje al paraat. Ze hoeven haar alleen maar op te roepen en hopsa, ze kan aan de slag. Als er ooit iemand een gewillige pion was van de globalistische elites (die de wereldbevolking tot slavernij willen verdoemen) dan is zij het.

Vervolgens wordt Kaag gevraagd of ze belangstelling heeft “voor deze post.” Het antwoord daarop had ze eerder al gegeven met haar marketingverhaal, maar blijkbaar kan de dienstdoende linkse nepjournalist niet tussen de regels doorlezen.

“Ik ben volop bezig met mijn baan natuurlijk om de Néderlandse handel weer op een slimme manier te kunnen vermarkten” (wat? Jezus Christus zeg. Doe eens normaal mens. We willen gewoon handel kunnen drijven. Punt), “en met de crisismaatregelen, en met de rollout, en het is hartstikke eervol, maar het vacatureproces ken ik niet. Er lopen natuurlijk andere vacatures ook.”

Ongelooflijk genoeg prijst de dienstdoende fopjournalist Kaag vervolgens zelf de hemel in. Oh ja, zegt hij, de baan is haar “op het lijf” geschreven. Crisis. Handel. Internationale betrekkingen. Kaag knikt dapper, blij dat haar mediaslaaf dit even duidelijk maakt aan het domme kijkerspubliek.

Wat een farce.

