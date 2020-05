De Chinezen blijven ontkennen: ‘Coronavirus is NIET afkomstig uit een laboratorium in Wuhan!’

Dat het coronavirus een ontsnapt fabricaat is uit een laboratorium in Wuhan, is een ‘puur verzinsel’. Althans, als we de Chinese staatstelevisie CGTN moeten geloven. Die ontkennen namelijk nog steeds dat de uitbraak van het virus uit een lab in Wuhan afkomstig zou zijn.

Volgens de NOS ontkent het virologie-instituut in Wuhan, de miljoenenstad waar het coronavirus voor het eerst opdook, dat het verantwoordelijk is voor de uitbraak die de hele wereld wist stil te leggen. Laboratorium-directrice Wang Yani noemt de speculaties dan ook een ‘puur verzinsel’.

Yani: “We kenden dit virus niet voor de uitbraak, dus hoe kon het uit ons laboratorium ontsnappen?” Volgens de directrice is het instituut wél in het bezit van drie stammen van levende coronavirussen. Die zouden weer afkomstig zijn van vleermuizen.

En zodoende is de cirkel weer rond: Het coronavirus wordt ‘officieel’ altijd nog in verband gebracht met een smerige markt in Wuhan waar allerlei wilde dieren worden verkocht ter consumptie. Een vleermuis zou dan ook de hele wereld hebben ontregelt door het coronavirus over te brengen van dier op mens.