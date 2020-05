De Hond: ‘Als men erkent dat ik gelijk heb vervalt de basis van de 1,5 meter samenleving’

Er is iets heel, heel geks aan de hand. Maurice de Hond komt steeds weer met relevante informatie over het nieuwe Chinese coronavirus, maar wordt keihard genegeerd door het kabinet, mediagenieke virologen, en natuurlijk door het RIVM. Waarom is dat?

Vandaag is Maurice de Hond even losgegaan op Twitter. “Alleen al gisteravond meerdere items in het nieuws over zaken die ik in april agendeerde op Maurice.nl/covid-19/, aldus De Hond. Zoals: “buiten is veilig, repetitie van koren en vleesindustrie onveilig.” Maar, stelt hij, die items maken geen melding van de oorzaak. “En dat heeft een onthutsende reden.

1/5 Alleen al gisteravond meerdere items in het nieuws over zaken diie ik al in april agendeerde op https://t.co/5E44kLrTxw (buiten is veilig, repetitie van koren en vleesindustrie onveilig). Maar zonder in te gaan op de oorzaak….

En dat heeft een onthutsende reden — Maurice de Hond (@mauricedehond) May 23, 2020

“En dat is, dat onder ongunstige omstandigheden het coronavirus lang blijft zweven in de lucht en door de aanwezigen langdurig ingeademd kan worden,” gaat hij verder. “Dit gebeurt in binnenruimtes met slechte ventilatie en lage luchtvochtigheid. Doe er kou bij zoals in de vleesverwerkende industrie en je hebt een perfect storm.”

Wat is de reden van het niet vermelden van de oorzaak, vraag je je dan af? Nou, schrijft De Hond, van het antwoord zakt je broek pas echt af. “Besef dat WHO/RIVM en alle virologen, die we in de media zien langskomen stellen dat we vrijwel alleen besmet kunnen worden met het coronavirus via direct contact. Dus als we binnen 1,5 meter afstand komen van een patiënt, die druppels in je richting lanceert.”

“Maar zodra men zou moeten erkennen dat bij superspreading events waar (zegt onderzoek) 70 tot 80% van alle besmettingen vandaan komen, het via de lucht gaat dan…

“VERVALT DE BASIS VAN ONZE 1,5 METER SAMENLEVING.”

Er moet een “nieuw normaal” komen waarbij het menselijk contact tot een minimum beperkt wordt… terwijl De Hond uitlegt dat onderzoeken juist duidelijk maken dat dit geen nut heeft en dat het virus juist op een heel andere manier effectief bestreden kan worden.

Het blijft merkwaardig. De slotvraag is dan ook: gezien bovenstaande, waarom is men zo obsessief bezig met het invoeren van die anderhalvemeter samenleving?

