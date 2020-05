De moeder van premier Rutte overleden

Woensdag 13 mei is de moeder van Mark Rutte op 96 jarige leeftijd overleden. Premier Rutte heeft tijdens het ziektebed van zijn moeder gewoon doorgewerkt. Op de dag van haar overlijden had Rutte nog een crisisoverleg met het kabinet.

Voor onze premier moet het een verschrikkelijke tijd zijn geweest, het land zit in een gezondheidscrisis, de economische crisis nadert en tot overmaat van ramp overlijdt zijn moeder. Tussen het managen van deze crisis door heeft hij afscheid moeten nemen van zijn moeder, een diep tragisch moment.

Wij wensen premier Rutte nog veel sterkte. Het zijn absoluut geen makkelijke tijden voor hem.

„Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben”, zegt Rutte over zijn ’lieve moeder’ Mieke Rutte-Dilling. „Wij hebben inmiddels in familiekring afscheid van haar genomen en hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken.”