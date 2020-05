Dit gaat fout… Grote steden gaan niet extra handhaven na heropening horeca

De horecazaken mogen vanaf morgen om 12:00 uur weer open. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zullen boa’s alleen ingrijpen bij “excessen”. Horeca-ondernemers en klanten krijgen dus zelf eigenlijk de verantwoordelijkheid voor hoe dit zich gaat voltrekken.

Boa’s gaan niet met een meetlint de terrassen langs om te kijken of iedereen zich wel aan de anderhalve meter afstand houdt. Ook zullen er geen extra boa’s ingezet worden, tenzij het echt te gek wordt. Dat is de essentie van de verklaringen uit de gemeentes Rotterdam en Utrecht.

Ik begrijp het aan de ene kant wel, want er is een capaciteitsgebrek (vooral in grote steden). Dat is volgens mij de hele reden voor de inzet van boa’s.

Maar men geeft hiermee natuurlijk wel een signaal dat Nederland ‘weer normaal’ is geworden: je kunt dus eigenlijk gewoon het café in, of het terras op, en jezelf bezatten met je vrienden. Hier en daar zal een horecabaas even moeilijk doen maar veruit de meesten zijn allang blij dat ze weer open kunnen. Die willen geen mensen wegsturen.

En daarom is dit een enorm risico. Boa’s gaan bijna niets doen, horecabazen vinden het allemaal wel best en voor je het weet steekt men elkaar weer aan…

Ik hoop dat het goed gaat hoor en voor de meeste horecazaken zal het inderdaad ook vrijwel vlekkeloos verlopen. Het probleem is alleen dat het gevaar hem juist zit in die enkele situaties waar dat nét niet gebeurt. De kans bestaat gewoon dat we met een week of twee misschien wel wat lokale lockdowns gaan zien. Alleen een (wijk in) Amsterdam of Utrecht, bijvoorbeeld.