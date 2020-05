Europarlementariër Rob Roos (FVD): ‘De euro is net zo verslavend als drugs, er is steeds meer nodig!’

Vanwege de coronacrisis dreigen er gigantische financiële tekorten in bepaalde landen binnen de Europese Unie. Driemaal raden welke landen die tekorten straks mogen aanvullen. Europarlementariër Rob Roos (FVD) verklaart de eurozone dan ook definitief failliet.

Volgens Roos is de euro faliekant mislukt. “Iedereen met realiteitszin heeft die conclusie al getrokken”, zo meent de Rotterdamse Europarlementariër.

Volgens Roos is het vechten tegen de bierkaai in omdat Brussel en de Europese Centrale Bank (ECB) niet zullen opgeven. Daardoor blijven ze schulden maken en dan kun je briefjes geld bijdrukken wat je wilt, maar ondertussen stijgen de schulden en stevenen we wellicht zelfs af op een Europees bankroet.

De #euro is mislukt. Iedereen met realiteitszin heeft die conclusie al getrokken. #Brussel en #ECB geven niet op en gaan door met schulden maken. Het is net zo verslavend als drugs, er is steeds meer nodig. Ontvlechten #eurozone is de enige oplossing. https://t.co/OSG3FXq8DC — Rob Roos MEP 😷 (@Rob_Roos) May 3, 2020

Roos ziet het vasthouden aan de euro dan ook als een verslaving: “Het is net zo verslavend als drugs, er is steeds meer nodig.” De enige manier om die ‘verslaving’ te boven te komen is door cold turkey af te kicken. De Europese Unie zou, wat Roos betreft, best een interventie kunnen gebruiken: “Het ontvlechten van de eurozone is de enige oplossing.”