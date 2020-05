Ex-president Barack Obama: ‘Er is momenteel geen leider in de Verenigde Staten!’

De Amerikaanse ex-president Barack Obama heeft in een online toespraak -voor afgestudeerde studenten- hard uitgehaald naar het beleid van zittend-president Donald Trump. Obama zei dat hij de aanpak van Trump in de coronacrisis hekelde en dat er geen leiderschap wordt getoond in het land.

Vorige week nog noemde Obama de aanpak van Trump omtrent de coronacris al een “chaotische ramp“. Hij doet er nu zelfs een schepje bovenop. Volgens Obama heeft het coronavirus “het gordijn weggetrokken van de gedachte dat de mensen aan de knoppen weten waarmee ze bezig zijn.” Verscheidene van hen “doen niet eens alsof ze verantwoordelijk zijn”, duidelijk doelende op de zittende president Donald Trump.

Congratulations to the HBCU Class of 2020! Michelle and I are so proud of you. As you set out to change the world, we’ll be the wind at your back. Can’t wait to see what you achieve. https://t.co/PCsjkJJTXi

— Barack Obama (@BarackObama) May 16, 2020