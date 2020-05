Mister Obamacare: ‘Trumps aanpak coronacrisis is een CHAOTISCHE RAMP!’

Het is lang geleden dat we iets hebben gehoord van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama (2009-2017). Maar of het nu verkiezingstijd in de Verenigde Staten is of niet: Barack Obama is terug. Hij trapt ‘zijn campagne’ af met een veeg uit de pan richting de zittende president Donald Trump.

Volgens de NOS haalde Obama ‘achter gesloten deuren’ hard uit naar het coronabeleid van de zittende president Donald Trump. Dat laatste lijkt echter onwaarschijnlijk omdat de Amerikaanse verkiezingscampagne inmiddels in alle hevigheid is losgebarsten en Obama weet zelf ook als geen ander dat elk woordje dan uitlekt naar de media.

Enfin, volgens Obama heeft Trump de coronacrisis helemaal verkeerd ingeschat. Daar valt wellicht iets voor te zeggen, maar Obama gaat zelfs nog een stapje verder. “Een totaal chaotische ramp”, noemt de voormalige president het optreden van Trump met betrekking tot de coronacrisis.

Obama refereerde er ook nog even aan dat “egoïsme, groepsbelang, verdeeldheid en vijandigheid belangrijke drijfveren zijn geworden in de nationale en internationale politiek”. Juist om die redenen zou Trump de coronacrisis “zo lusteloos en gebrekkig” hebben bestreden, aldus Obama.

Obama geeft wel toe dat het coronavirus “onder de beste regeringen hard zou hebben toegeslagen”. Maar, zegt hij daarna:

“Onder onze regering die ‘hoe kan ik ervan profiteren’ en ‘naar de hel met alle anderen’ tot uitgangspunt heeft gemaakt, is het een totaal chaotische ramp geworden.”

Harde woorden van Obama, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen inmiddels in alle hevigheid zijn losgebarsten. Het komt zelden voor dat een ex-president zich uitlaat over zijn opvolger, in dit geval de zittende president Donald Trump.

Echter, nu Joe Biden, de opponent van Trump, verwikkeld is geraakt in een groot #MeToo-schandaal, lijken de harde woorden van Obama nog een van de weinige troeven die de Democratische Partij in handen heeft. Dus wat doe je dan? Lekker op z’n Amerikaans de aanval openen! Pak de popcorn er maar vast bij. Dit gaat misschien wel de meest ‘dirty’ verkiezingscampagne worden in de Amerikaanse geschiedenis.