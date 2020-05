Flinke ruzie bij bestuur Farmers Defence Force: “Het is tijd dat de achterban zich uitspreekt en weer een andere Mark naar huis stuurt.’’

Het loopt niet meer zo soepel als voorheen bij de boerenorganisaties in Nederland, het bestuur van Farmers Defence Force liggen al langere tijd in de clinch met elkaar. Vandaar dat het bestuur van mening is dat het anders moet, alleen denkt een ander deel van het bestuur hier anders over. Zo lijkt het ‘boerenoffensief’ zo langzaamaan dood te bloeden.





Het bestuur en de voorzitter Mark van den Oever – ja die van de holocaustuitspraken – liggen elkaar nu al een tijdje dwars. Het bestuur moet niks meer hebben van de voorzitter, en vrij logisch ook: Van den Oever trekt meer negatieve aandacht dan positieve aandacht. De ene domme uitspraak na de ander zoals we in het verleden al zagen.

Het bestuur ziet namelijk in Van den Oever het grootste gevaar voor de organisatie, en daar heeft het bestuur gelijk in!

,,Het is tijd dat de achterban zich uitspreekt en weer een andere Mark naar huis stuurt.’’

Het bestuur is logischerwijs niet altijd even blij met de harde en botte uitspraken van Van den Oever, de organisatie loopt te veel risico met zo’n ongeleid projectiel. De boerenorganisatie heeft al veel goodwill verspeelt door ‘onhandige’ – lees: domme – opmerkingen van de voorzitter. Wellicht dat het tijd is voor iemand die het wel in zich heeft om de media beter te woord te staan.

Ondertussen denkt Van den Oever er niet aan om zijn toon te matigen.

,,We zijn met de harde toon groot geworden, dus die houden we bewust vast’’