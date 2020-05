‘Free Palestine’ betekent echt niets anders dan ‘dood aan de Joden’

Nadat pro-Israël-activist Michael Jacobs afgelopen zaterdag al mishandeld werd op de Dam in Amsterdam door antisemieten (zie hier), was hij zondag gewoon weer terug om het op te nemen voor de Joodse staat. Ook dat verliep niet gladjes, zoals hij toont in een video die hij halverwege de middag schoot.

Zondag 17 mei 2020 op de Dam: het vaandel van de jihadistische beweging Fatah (‘verovering’) wappert vrolijk op de Dam en trekt daarbij natuurlijk vooral mensen aan die een hekel hebben aan de Joodse staat. Wanneer deze geen argumenten meer hebben – zoals, wanneer zij niet één Palestijnse koning of heerser van de afgelopen 4.000 jaar kunnen noemen – vallen zulke Israël-haters terug op het roepen van ‘F*ck Israel’, ‘Beëindig de bezetting’, en ‘Palestina vrij’. Al die dun versluierde, eufemistische kreten hebben dezelfde betekenis: ze dienen als moderne versies van de eeuwenoude oproep tot de moord op Joden.

Zie hoe de man rechts boos met zijn vuist zwaait terwijl hij zijn smartphone vasthoudt (met daarin ingebouwde Israëlische technologie).