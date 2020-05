Gevaarlijk dictatoriaal China pakt honderden mensen op vanwege ‘alternatieve mening’ rondom het coronavirus

Dat China nog steeds een (communistische) dictatuur is, hebben ze zelf weer weten te bevestigen. Honderden journalisten, wetenschappers en critici zijn opgepakt omdat ze hun mening gaven over de coronacrisis. En als president Xi Jinping iets niet leuk vind, dan weet je als Chinees waar je eindigt: Achter de tralies of achter het hekje.

De kritische nieuwssite China Digital Times heeft schokkende onthullingen gedaan over de werkwijze van de dictatoriale overheid van het land. Het zijn onthullingen die misschien niet snel doen verbazen, maar ze laten wel zien hoe gevaarlijk het bestuur van het land met 1,4-miljard inwoners kan zijn.

China gaat volgens China Digital Times gebukt onder censuur. Mensen die verdacht worden van ‘wangedrag’ worden genoteerd, gevolgd en desnoods vervolgt door de Chinese overheid. In drie maanden tijd zouden er alleen al 484 mensen zijn gearresteerd omdat hun mening niet strookte met die van het communistische regime.

Volgens Reporters Without Borders heeft China de meeste journalisten in gevangenschap ter wereld. Persvrijheid bestaat niet in het land, dus er is niet veel voor nodig om te worden gearresteerd door ‘de lange arm’ van Xi Jinping.

Eerder waren er al twee Nederlandse sinologen (Rana Mitter en Nadège Rolland) die aan de bel trokken om het gevaar van China in kaart te brengen.